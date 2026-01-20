orbán viktortorghelle sándorcsányi sándorgera zoltán

Orbán Viktor: Ki nyeri a BL-döntőt? + videó

Körkérdés a hazai futball nagyjaihoz.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 21:05
Orbán Viktor Forrás: MTI
A magyar miniszterelnök egy érdekes kisfilmet tett fel közösségi oldalára Ki nyeri a BL-döntőt címmel. 

Fotó: Facebook

A videóban komoly sportemberek, labdarúgók, mint például Torghelle Sándor, Marco Rossi, Csányi Sándor vagy Gera Zoltán gondolkodtak el a kérdésen, s válaszoltak, latolgatták az esélyeket. 

Természetesen Orbán Viktor sem maradt ki a válaszadók közül, ő nem latolgatott, morfondírozott, hanem az alábbit válaszolta:

Ó, ha tudnám, megfogadnám.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

