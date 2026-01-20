Orbán Viktor: Ki nyeri a BL-döntőt? + videó

A magyar miniszterelnök egy érdekes kisfilmet tett fel közösségi oldalára Ki nyeri a BL-döntőt címmel.
A videóban komoly sportemberek, labdarúgók, mint például Torghelle Sándor, Marco Rossi, Csányi Sándor vagy Gera Zoltán gondolkodtak el a kérdésen, s válaszoltak, latolgatták az esélyeket.
Természetesen Orbán Viktor sem maradt ki a válaszadók közül, ő nem latolgatott, morfondírozott, hanem az alábbit válaszolta:
Ó, ha tudnám, megfogadnám.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!