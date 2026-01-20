Orbán Viktor: Ki nyeri a BL-döntőt? + videó

A magyar miniszterelnök egy érdekes kisfilmet tett fel közösségi oldalára Ki nyeri a BL-döntőt címmel.

Fotó: Facebook

A videóban komoly sportemberek, labdarúgók, mint például Torghelle Sándor, Marco Rossi, Csányi Sándor vagy Gera Zoltán gondolkodtak el a kérdésen, s válaszoltak, latolgatták az esélyeket.

Természetesen Orbán Viktor sem maradt ki a válaszadók közül, ő nem latolgatott, morfondírozott, hanem az alábbit válaszolta: