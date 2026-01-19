Orbán Viktor üzent a fiataloknak: Csatlakozzatok, a lehetőségek adottak + videó

Orbán Viktor TikTok-videóban üzent a magyar fiataloknak, amelyben közvetlen hangnemben szólította meg őket.

A miniszterelnök arra kérte a fiatalokat, hogy

legyenek körültekintők, hallgassanak a józan észre, és éljenek a számukra biztosított lehetőségekkel.

A kormányfő felhívta a figyelmet az otthonteremtést segítő intézkedésekre, köztük a 3 százalékos kamatozású otthonteremtési hitelre, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentességére, valamint a diákhitel és a munkáshitel lehetőségére.

Orbán Viktor hangsúlyozta:

a fiataloké a jövő, és megfogalmazása szerint sehol Európában nem juthatnak olyan könnyen saját lakáshoz, mint Magyarországon.

A miniszterelnök biztató üzenettel zárta megszólalását, amelyben a fiatalok bátorságát és erejét méltatta.

A videó végén Orbán Viktor egy szlogennel foglalta össze üzenetét, amely szerint nincs Fidesz, nincs party!