orbán viktorfiatalfidesz

Orbán Viktor üzent a fiataloknak: Csatlakozzatok, a lehetőségek adottak + videó

A magyar fiatalokat szólította meg legújabb TikTok-videójában Orbán Viktor, aki arra biztatta őket, hogy legyenek résen, hallgassanak a józan észre, és csatlakozzanak a kormány által kínált lehetőségekhez.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 22:59
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook
Orbán Viktor TikTok-videóban üzent a magyar fiataloknak, amelyben közvetlen hangnemben szólította meg őket. 

A miniszterelnök arra kérte a fiatalokat, hogy 

legyenek körültekintők, hallgassanak a józan észre, és éljenek a számukra biztosított lehetőségekkel.

A kormányfő felhívta a figyelmet az otthonteremtést segítő intézkedésekre, köztük a 3 százalékos kamatozású otthonteremtési hitelre, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentességére, valamint a diákhitel és a munkáshitel lehetőségére.

Orbán Viktor hangsúlyozta: 

a fiataloké a jövő, és megfogalmazása szerint sehol Európában nem juthatnak olyan könnyen saját lakáshoz, mint Magyarországon. 

A miniszterelnök biztató üzenettel zárta megszólalását, amelyben a fiatalok bátorságát és erejét méltatta.

A videó végén Orbán Viktor egy szlogennel foglalta össze üzenetét, amely szerint nincs Fidesz, nincs party!

@viktor_a_tiktokon Mutatom! 😉 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

