Pálfalvi Milán: Magyarország a globalista pénzügyi érdekek célkeresztjében áll

Magyarország a globalista pénzügyi körök célkeresztjébe kerülhet – írta Facebook-oldalán Pálfalvi Milán.

Pálfalvi Milán Facebook oldala

Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy amerikai sajtóértesülések szerint a világ GDP-jének mintegy 15 százalékával megegyező vagyont kezelő BlackRock globális kötvényekért felelős vezetője kerülhet hamarosan az amerikai jegybank élére.

Pálfalvi Milán szerint a világ egyik legnagyobb befolyással rendelkező vagyonkezelője nemcsak a pénzügyi rendszerben, hanem az élet számos területén terjeszkedni kíván, és érdekelt lehet az ukrajnai háború finanszírozásában is. Úgy fogalmazott,

ebből következően a békepárti, szuverenitást hangsúlyozó magyar kormány akadályt jelenthet a profitérdekek érvényesítésében.

A bejegyzésben azt írta, a globális üzleti modell lényege szerinte az, hogy kizárólag a haszon számít, függetlenül annak társadalmi vagy emberi következményeitől. Véleménye szerint

a háborús konfliktusok finanszírozása is ilyen profittermelő mechanizmus része lehet, amelynek valódi következményei sokszor rejtve maradnak a befektetők előtt.

Pálfalvi Milán állítása szerint

a BlackRock Brüsszelen keresztül, a Tisza Párt közreműködésével próbálhatja megtörni Magyarország békepártiságát.

Megfogalmazása szerint az ellenzéki szereplők egy globális projekt végrehajtói lehetnek, amelynek célja a magyar szuverenitás gyengítése.

A posztban ugyanakkor hangsúlyozta: