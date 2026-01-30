Pálfalvi Milán: Magyarország a globalista pénzügyi érdekek célkeresztjében áll

Magyarország a globalista pénzügyi körök célkeresztjébe kerülhet – írta Facebook-oldalán Pálfalvi Milán.
Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy amerikai sajtóértesülések szerint a világ GDP-jének mintegy 15 százalékával megegyező vagyont kezelő BlackRock globális kötvényekért felelős vezetője kerülhet hamarosan az amerikai jegybank élére.
Pálfalvi Milán szerint a világ egyik legnagyobb befolyással rendelkező vagyonkezelője nemcsak a pénzügyi rendszerben, hanem az élet számos területén terjeszkedni kíván, és érdekelt lehet az ukrajnai háború finanszírozásában is. Úgy fogalmazott,
ebből következően a békepárti, szuverenitást hangsúlyozó magyar kormány akadályt jelenthet a profitérdekek érvényesítésében.
A bejegyzésben azt írta, a globális üzleti modell lényege szerinte az, hogy kizárólag a haszon számít, függetlenül annak társadalmi vagy emberi következményeitől. Véleménye szerint
a háborús konfliktusok finanszírozása is ilyen profittermelő mechanizmus része lehet, amelynek valódi következményei sokszor rejtve maradnak a befektetők előtt.
Pálfalvi Milán állítása szerint
a BlackRock Brüsszelen keresztül, a Tisza Párt közreműködésével próbálhatja megtörni Magyarország békepártiságát.
Megfogalmazása szerint az ellenzéki szereplők egy globális projekt végrehajtói lehetnek, amelynek célja a magyar szuverenitás gyengítése.
A posztban ugyanakkor hangsúlyozta:
a helyzet nem reménytelen, mert a nemzeti petíció aláírásával a magyar emberek nemet mondhatnak az ukrajnai háború finanszírozására, Ukrajna hosszú távú támogatására, valamint a rezsiárak emelésére, és ezzel megvédhetik Magyarország szuverenitását.
Szóljon hozzá!
