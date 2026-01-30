pálfalvi milánukrajnai háborúmagyarországblackrock

Pálfalvi Milán: Magyarország a globalista pénzügyi érdekek célkeresztjében áll

Magyarország a globális pénzügyi érdekek prédájává válhat, ha a nemzetközi vagyonkezelők politikai befolyása erősödik – írta Facebook-oldalán Pálfalvi Milán, aki szerint a békepárti magyar álláspont akadályt jelenthet a profitérdekek számára.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 17:33
Pálfalvi Milán Forrás: Facebook
Magyarország a globalista pénzügyi körök célkeresztjébe kerülhet – írta Facebook-oldalán Pálfalvi Milán.

Pálfalvi Milán Facebook oldala

Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy amerikai sajtóértesülések szerint a világ GDP-jének mintegy 15 százalékával megegyező vagyont kezelő BlackRock globális kötvényekért felelős vezetője kerülhet hamarosan az amerikai jegybank élére.

Pálfalvi Milán szerint a világ egyik legnagyobb befolyással rendelkező vagyonkezelője nemcsak a pénzügyi rendszerben, hanem az élet számos területén terjeszkedni kíván, és érdekelt lehet az ukrajnai háború finanszírozásában is. Úgy fogalmazott,

 ebből következően a békepárti, szuverenitást hangsúlyozó magyar kormány akadályt jelenthet a profitérdekek érvényesítésében.

A bejegyzésben azt írta, a globális üzleti modell lényege szerinte az, hogy kizárólag a haszon számít, függetlenül annak társadalmi vagy emberi következményeitől. Véleménye szerint

 a háborús konfliktusok finanszírozása is ilyen profittermelő mechanizmus része lehet, amelynek valódi következményei sokszor rejtve maradnak a befektetők előtt.

Pálfalvi Milán állítása szerint 

a BlackRock Brüsszelen keresztül, a Tisza Párt közreműködésével próbálhatja megtörni Magyarország békepártiságát.

 Megfogalmazása szerint az ellenzéki szereplők egy globális projekt végrehajtói lehetnek, amelynek célja a magyar szuverenitás gyengítése.

A posztban ugyanakkor hangsúlyozta: 

a helyzet nem reménytelen, mert a nemzeti petíció aláírásával a magyar emberek nemet mondhatnak az ukrajnai háború finanszírozására, Ukrajna hosszú távú támogatására, valamint a rezsiárak emelésére, és ezzel megvédhetik Magyarország szuverenitását.

Borítókép: Pálfalvi Milán (Forrás: Facebook)


