Magyar Péter szakértője Párizsig ment, hogy a migráció mellett kampányoljon + videó

A francia főváros mára Európa egyik legveszélyesebb városa lett az elhibázott migrációs politika következményeként – figyelmeztet Szentkirályi Alexandra.

2026. 01. 13. 15:02
Petschnig Mária Zita baloldali közgazdász a párizsi Tisza-sziget egyik eseményén arról beszélt, hogy a migrációs paktum elutasítása  csak duma, és értetlenkedett, hogy Magyarország miért nem fogadja be az illegális bevándorlókat – idézte fel Szentkirályi Alexandra.

Illustration of migrant tents set up along the port of the arsenal in Paris, France on September 28, 2025. Illustration des tentes de migrants installees le long du port de l arsenal a Paris, France le Septembre 2025. (Photo by Carine Schmitt / Hans Lucas via AFP)
Migránsok sátrai Párizsban. Fotó: AFP/Hans Lucas/Carine Schmitt

A Fidesz budapesti elnöke úgy véli, Magyar Péterék minden bizonnyal nem látták azokat a felvételeket, amelyeken szilveszter éjjelén romba döntötték Párizs utcáit, több mint ezer autót gyújtottak fel, teljesen felforgatták a francia fővárost. A fények városa elvesztette pompáját, mára Európa egyik legveszélyesebb városa lett.

A nyugati nagyvárosok fuldokolnak az elhibázott brüsszeli migrációs politika következményeiben. – Petschnig Mária Zita hazafelé remélhetőleg ráeszmél, nem tanácsos becsapni a saját szavazóit – tette hozzá a Fidesz politikusa.

A Szajna partján már tudják, hogy a Duna és a Tisza mentén élőknek volt igazuk. Tartsuk meg jó szokásunkat, és maradjunk a biztos választás, a Fidesz és Orbán Viktor kormánya mellett!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

 

Borítókép: A migránsok ellepték Párizs utcáit (Fotó: AFP/Anadolu/Luc Auffret)

 

