Magyar Péter szakértője Párizsig ment, hogy a migráció mellett kampányoljon + videó

Petschnig Mária Zita baloldali közgazdász a párizsi Tisza-sziget egyik eseményén arról beszélt, hogy a migrációs paktum elutasítása csak duma, és értetlenkedett, hogy Magyarország miért nem fogadja be az illegális bevándorlókat – idézte fel Szentkirályi Alexandra.

Migránsok sátrai Párizsban. Fotó: AFP/Hans Lucas/Carine Schmitt

A Fidesz budapesti elnöke úgy véli, Magyar Péterék minden bizonnyal nem látták azokat a felvételeket, amelyeken szilveszter éjjelén romba döntötték Párizs utcáit, több mint ezer autót gyújtottak fel, teljesen felforgatták a francia fővárost. A fények városa elvesztette pompáját, mára Európa egyik legveszélyesebb városa lett.

A nyugati nagyvárosok fuldokolnak az elhibázott brüsszeli migrációs politika következményeiben. – Petschnig Mária Zita hazafelé remélhetőleg ráeszmél, nem tanácsos becsapni a saját szavazóit – tette hozzá a Fidesz politikusa.

A Szajna partján már tudják, hogy a Duna és a Tisza mentén élőknek volt igazuk. Tartsuk meg jó szokásunkat, és maradjunk a biztos választás, a Fidesz és Orbán Viktor kormánya mellett!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.