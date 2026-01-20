Radics Béla ,RTL Klubalapítvány

Az RTL-nek még azt sem sikerült kideríteni, melyik körzetben indul Radics Béla + videó

Az RTL nem kereste meg Radics Bélát az alapítványáról szóló riporttal kapcsolatban – közölte a Fidesz fővárosi képviselője. Szerinte a csatorna „vérszegény leleplezéssel” próbálta támadni, de még azt sem sikerült kideríteniük, melyik választókerületben indul.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 13:22
A Fővárosi Közgyűlés ülése MTI Fotószerkesztõség Balogh Zoltán
– Értem én, hogy szúrom a szemeteket, de azért ennél többet néztem ki belőletek, mint ez a vérszegény leleplezés az alapítványomról – reagált az RTL vádaskodására Radics Béla. A Fidesz fővárosi képviselőjét, a budapesti 6. választókerület országgyűlési képviselő-jelöltjét az alapítványával próbálta támadni a balliberális televíziócsatorna.

Radics Béla, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője, a budapesti 6. választókerület országgyűlési képviselőjelöltje (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Radics Béla, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője, a budapesti 6. választókerület országgyűlési képviselőjelöltje (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Mint fogalmazott: „sokkal korábban kell felkelnetek és sokkal több spenótot kell ennetek ahhoz, ha azt hiszitek, hogy én ettől majd megijedek”. Radics Béla szerint nem történt más, mint hogy megtalálták a mindenki számára nyilvánosan elérhető alapítványa adatait.

– A kiváló oknyomozó, a Sherlock Holmes-t megszégyenítő RTL Híradó még azt sem találta el, hogy pontosan hol indulok a választáson – jegyezte meg, ugyanis az RTL azt állította: a VIII. és IX. kerületben indul, miközben ő a budapesti 6. választókerület jelöltje, mely a VII–VIII–XIV–XV. kerületeket fedi le.

Nagy kár, ha megkérdeztek volna, akkor segítettem volna ezt a kiváló oknyomozást. Csak az a baj, hogy nem kérdeztek meg

– jegyezte meg. Hozzátette: a valódi botrányokkal viszont az RTL nem hajlandó foglalkozni.

– Nagyon remélem, nem bűn irodabérlés helyett inkább ifjúsági és kulturális programokat megvalósítani. Minden egyes fillérből fiataloknak szánt programokat valósítottunk meg. Ellenben Hadházyval, aki még az alapítványának a kuratóriumi elnökét is a zuglóiak pénzéből fizeti ki. Van egy rossz hírem Hadházynak meg a többi balos oknyomozónak: minden disznóságotokat le fogjuk leplezni és folytatni fogjuk a munkát –  jelentette ki Radics Béla. „Mielőtt holnap ezt is kinyomoznátok, inkább előre szólok, cigány vagyok” – jegyezte meg a képviselő. 

 

Borítókép: Radics Béla, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője, a budapesti 6. választókerület országgyűlési képviselőjelöltje (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


