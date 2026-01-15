Szentkirályi Alexandra: A magyarok pénzét nem adjuk Brüsszelnek + videó

Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt és vezetője, Magyar Péter Brüsszel elvárásait hajtaná végre, amennyiben lehetőséget kapna a kormányzásra. A Fidesz politikusa közösségi oldalán arra reagált, hogy Kéri László, a Tisza baloldali tanácsadója egy fórumon „teljesen nyilvánvalónak” nevezte: Magyar Péter végrehajtaná a brüsszeli parancsokat.

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke Forrás: Facebook

Szentkirályi Alexandra szerint ezek az elvárások súlyos terheket jelentenének a magyaroknak. Úgy fogalmazott: Brüsszel azt akarja, hogy a magyar emberek fizessék meg az ukrajnai háború árát, hogy szüntessék meg a családi adókedvezményeket, hogy töröljék el a 13. és 14. havi nyugdíjat, valamint hogy lehetetlenítsék el a magyar vállalkozásokat.

Hangsúlyozta: ezt nem fogják hagyni, és nem engedik, hogy a magyarok pénze Ukrajnába kerüljön, ahogy megszorításokról sem hajlandók tárgyalni. Kijelentette: a nemzeti kormány továbbra is kiáll minden magyar ember mellett, és a magyar utat járva kívánja építeni az országot.

„A magyarok pénze a magyaroké” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra, hozzátéve: ezt az üzenetet áprilisban közösen küldik el Brüsszelnek.