A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

Bajnai GordonSzentkirályi AlexandraMagyar Péter

Szentkirályi: Bajnai Gordon az elmúlt tizenöt évben folyamatosan aktív volt a baloldalon + videó

Bajnai Gordon beállt Magyar Péter és a Tisza Párt mögé – állítja Szentkirályi Alexandra. A volt kormányfő újra hadrendbe állította külföldről is finanszírozott hálózatát és a háttérből próbálja megbuktatni a nemzeti kormányt.

2026. 01. 13. 8:03
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
„Bajnai Gordon valahogy mindig a magyarországi kampányra időzíti itthoni vakációját és interjúit a balos médiában! Sokan azt hiszik az MSZP-s ex-miniszterelnök 2010-ben visszavonult, de ennek az ellenkezője igaz” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy „az elmúlt 15 évben folyamatosan aktív volt a baloldalon. Hozta a lóvét külföldről és szervezte a kampányt.” Felidézte: „próbálkozott az Együtt nevű formációval és Juhász Péterrel, dajkálta és irányba állította a Momentumot, majd amíg „el nem ütötte a villamos” Karácsony Gergely, utána pedig Márki-Zay Péter szekerét tolta”.

Bajnai Gordon. Forrás: Facebook

„Tudjátok, ez volt a guruló dollárok, eurók, adományos ládikák időszaka.”

Amikor csúnyán lebukott az egész balos globalista hálózat a külföldi finanszírozásával. Eltelt pár év, itt az újabb kampány és a korábban már hallott pletykák igaznak bizonyultak és Bajnai újra felbukkant,

ezúttal teljes mellbedobással a Tisza és Magyar Péter mögött” – húzta alá a kormánypárti politikus. Szentkirályi arról is írt, hogy Bajnai újra hadrendbe állította külföldről is finanszírozott hálózatát és a háttérből próbálja megbuktatni a nemzeti kormányt.

Mi megmondtuk, hogy ezek ugyanazok! A sorsuk is ugyanaz lesz, mint elődjeiknek. A magyarok nem tűrik, ha Brüsszelből vagy máshonnan akarják megmondani nekik, hogyan éljenek. Áprilisban is, a biztos választás a Fidesz és Orbán Viktor kormánya

– zárta bejegyzését a fővárosi frakcióvezető.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

Ne menjünk el az atomháborúig, mert Európát hagyományos fegyverekkel is totálisan tönkre lehet tenni.

