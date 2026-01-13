Szentkirályi: Bajnai Gordon az elmúlt tizenöt évben folyamatosan aktív volt a baloldalon + videó

„Bajnai Gordon valahogy mindig a magyarországi kampányra időzíti itthoni vakációját és interjúit a balos médiában! Sokan azt hiszik az MSZP-s ex-miniszterelnök 2010-ben visszavonult, de ennek az ellenkezője igaz” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy „az elmúlt 15 évben folyamatosan aktív volt a baloldalon. Hozta a lóvét külföldről és szervezte a kampányt.” Felidézte: „próbálkozott az Együtt nevű formációval és Juhász Péterrel, dajkálta és irányba állította a Momentumot, majd amíg „el nem ütötte a villamos” Karácsony Gergely, utána pedig Márki-Zay Péter szekerét tolta”.

Bajnai Gordon. Forrás: Facebook

„Tudjátok, ez volt a guruló dollárok, eurók, adományos ládikák időszaka.”

Amikor csúnyán lebukott az egész balos globalista hálózat a külföldi finanszírozásával. Eltelt pár év, itt az újabb kampány és a korábban már hallott pletykák igaznak bizonyultak és Bajnai újra felbukkant,

ezúttal teljes mellbedobással a Tisza és Magyar Péter mögött” – húzta alá a kormánypárti politikus. Szentkirályi arról is írt, hogy Bajnai újra hadrendbe állította külföldről is finanszírozott hálózatát és a háttérből próbálja megbuktatni a nemzeti kormányt.

Mi megmondtuk, hogy ezek ugyanazok! A sorsuk is ugyanaz lesz, mint elődjeiknek. A magyarok nem tűrik, ha Brüsszelből vagy máshonnan akarják megmondani nekik, hogyan éljenek. Áprilisban is, a biztos választás a Fidesz és Orbán Viktor kormánya

– zárta bejegyzését a fővárosi frakcióvezető.