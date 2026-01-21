Szentkirályi Alexandra: Európában már a háborúra készülnek, ez nem a kísérletezés ideje + videó

Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában reagált arra a kérdésre, amely a csepeli Lázárinfón hangzott el a norvégiai háborús felkészüléssel kapcsolatban. Mint elmondta, a kérdező kétségbe vonta azokat az információkat, amelyek szerint Norvégiában 13 ezer ember kapott levelet a hadseregtől járműveik esetleges lefoglalásáról egy háborús helyzet esetén.

A politikus hangsúlyozta: megérti a kétkedést, hiszen nehéz elképzelni, hogy 2026-ban Európában sorkatonaságról, vagyonlefoglalásról és katonák küldéséről beszéljenek. Ugyanakkor – tette hozzá – ez ma már a rideg valóság.

Szentkirályi Alexandra elmondása szerint a norvég sajtóban megtalálható az a konkrét levél, amelyben a hatóságok tájékoztatták az érintetteket az intézkedésekről. Felidézte azt is, hogy a norvég fegyveres erők logisztikai vezetője a közelmúltban arról beszélt:

a második világháború óta nem volt olyan kiélezett és veszélyes a helyzet Norvégiában, mint jelenleg.

Hangsúlyozta: Norvégia földrajzilag jóval távolabb fekszik az ukrajnai háborútól, mégis komoly fenyegetéssel számol. Véleménye szerint ez is mutatja, hogy

Európa háborús évekre készül.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: ebben a helyzetben nem a kísérletezés ideje jött el, hanem erős, tapasztalt és háborúellenes kormányra van szükség. Mint mondta, ezt a biztonságot Orbán Viktor kormánya jelenti, ezért tartja a Fideszt a biztos választásnak.