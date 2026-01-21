szentkirályi alexandraháborúorbán viktoreurópa

Szentkirályi Alexandra: Európában már a háborúra készülnek, ez nem a kísérletezés ideje + videó

Európa több országában már a háborús felkészülés jelei láthatók, Norvégiában például arról kaptak levelet, hogy járműveiket lefoglalhatja a katonaság, hogy használja – mondta Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 21:09
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában reagált arra a kérdésre, amely a csepeli Lázárinfón hangzott el a norvégiai háborús felkészüléssel kapcsolatban. Mint elmondta, a kérdező kétségbe vonta azokat az információkat, amelyek szerint Norvégiában 13 ezer ember kapott levelet a hadseregtől járműveik esetleges lefoglalásáról egy háborús helyzet esetén.

A politikus hangsúlyozta: megérti a kétkedést, hiszen nehéz elképzelni, hogy 2026-ban Európában sorkatonaságról, vagyonlefoglalásról és katonák küldéséről beszéljenek. Ugyanakkor – tette hozzá – ez ma már a rideg valóság.

Szentkirályi Alexandra elmondása szerint a norvég sajtóban megtalálható az a konkrét levél, amelyben a hatóságok tájékoztatták az érintetteket az intézkedésekről. Felidézte azt is, hogy a norvég fegyveres erők logisztikai vezetője a közelmúltban arról beszélt: 

a második világháború óta nem volt olyan kiélezett és veszélyes a helyzet Norvégiában, mint jelenleg.

Hangsúlyozta: Norvégia földrajzilag jóval távolabb fekszik az ukrajnai háborútól, mégis komoly fenyegetéssel számol. Véleménye szerint ez is mutatja, hogy

 Európa háborús évekre készül.

Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: ebben a helyzetben nem a kísérletezés ideje jött el, hanem erős, tapasztalt és háborúellenes kormányra van szükség. Mint mondta, ezt a biztonságot Orbán Viktor kormánya jelenti, ezért tartja a Fideszt a biztos választásnak.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar hang

Lukicsabi figyelsz?

Bayer Zsolt avatarja

Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu