Szepesfalvy Anna: Hazánkra a legnagyobb veszélyt jelenleg a háború jelenti + videó

Aki kisebbíteni próbálja a háború ránk leselkedő veszélyeit, az megtéveszti az embereket – mutatott rá a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 17:24
– Kárpátalján és magyarországi köz- és oktatási intézményekben is bombariadót rendeltek ma el, miután az intézmények ukrán nyelvű fenyegető levelet kaptak – emlékeztetett Szepesfalvy Anna a Facebook-oldalán közzétett videójában. A Fidesz–KDNP fővárosi képviselője hangsúlyozta, a bombafenyegetések eddig, szerencsére, hamisnak bizonyultak.

Budapest, 2025. szeptember 24. Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP képviselője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én. MTI/Máthé Zoltán
Szepesfalvy Anna, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Szepesfalvy Anna bejegyzésében rámutatott:

Mindenki, aki kisebbíteni próbálja a háború ránk leselkedő veszélyeit, az bizony megtéveszti az embereket. Az pedig, hogy a Tisza Párt nem hajlandó erről nyíltan beszélni, hogy elmenekül a vita elől, a választók hülyének nézése

– szögezte le.

A kormánypárti politikus a videóban hangsúlyozta:

Mi mindig elmondjuk, hogy hazánkra a legnagyobb veszélyt jelenleg a háború jelenti és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kimaradjon az ország ebből.

Borítókép: Ukrán katonák földi drónokat tesztelnek a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen lévő gyakorlótéren 2026. január 26-án (Fotó: MTI/AP/Ukrán 65. gépesített dandár/Andrij Andrijenko)


