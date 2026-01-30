Szepesfalvy Anna: Hazánkra a legnagyobb veszélyt jelenleg a háború jelenti + videó

– Kárpátalján és magyarországi köz- és oktatási intézményekben is bombariadót rendeltek ma el, miután az intézmények ukrán nyelvű fenyegető levelet kaptak – emlékeztetett Szepesfalvy Anna a Facebook-oldalán közzétett videójában. A Fidesz–KDNP fővárosi képviselője hangsúlyozta, a bombafenyegetések eddig, szerencsére, hamisnak bizonyultak.
Szepesfalvy Anna bejegyzésében rámutatott:
Mindenki, aki kisebbíteni próbálja a háború ránk leselkedő veszélyeit, az bizony megtéveszti az embereket. Az pedig, hogy a Tisza Párt nem hajlandó erről nyíltan beszélni, hogy elmenekül a vita elől, a választók hülyének nézése
– szögezte le.
A kormánypárti politikus a videóban hangsúlyozta:
Mi mindig elmondjuk, hogy hazánkra a legnagyobb veszélyt jelenleg a háború jelenti és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kimaradjon az ország ebből.
Borítókép: Ukrán katonák földi drónokat tesztelnek a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen lévő gyakorlótéren 2026. január 26-án (Fotó: MTI/AP/Ukrán 65. gépesített dandár/Andrij Andrijenko)
