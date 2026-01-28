Szocialista politikus kampányol a debreceni tiszásnak

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat korábbi, MSZP-s elnöke támogatja és segíti Tompa Enikő kampányát – erről az 1693 portál tudósított. A lap fotóösszeállítással számol be arról, hogy Juhászné Lévai Katalin, az MSZP korábbi képviselője a szórólapok kiosztásában és az aláírásgyűjtésben is segíti a Tisza Pártot.

Forrás: 1693 portál

Történik mindez annak ellenére, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke korábban többször hangsúlyozta: nem szövetkezik az óbaloldallal, nem akar bukott emberekkel együttműködni.

Ez a virtigli baloldali Juhászné Lévai Katalin szorosan ott ténykedik a Tisza Pártban, és annak debreceni országgyűlési képviselőjelöltjével, Tompa Enikővel, ha kell újságot szór, ha kell, kampányeseményt szerveznek közösen

– írja az 1693.

A portál azt is felelevenítette:

Juhászné Lévai Katalin akkor volt a hajdú-bihari KISZ-bizottság egyetemi-főiskolai területfelelőse, amikor ugyanezt a posztot Gyurcsány Ferenc korábbi pártelnök felügyelte a KISZ KB-ban.

A szocialista politikust 2014-ben a bíróság jogerősen elítélte: bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében találta bűnösnek a Debreceni Törvényszék. Juhászné Lévai Katalint sokáig védte a mentelmi joga, ellene csak akkor indulhatott eljárás, amikor elvesztette képviselői mandátumát.

„Ne hagyjuk magunkat becsapni! Nem változott itt semmi. Ha kormányra kerülnének, ugyanúgy jönnének a jól bevált baloldali megszorításos receptek, amit már többször hallhattunk a »szakértőiktől«” – figyelmeztet az 1693 portál.