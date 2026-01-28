Bajban a Tisza, eszeveszett takarításba kezdtek a baloldalon

Kabaréba illő jelenet, ahogy Jakab Péter a DK színeiben indul a választáson, azt pedig nehéz fokozni, hogy a jelek szerint a szocialistákat még nem értesítették arról, hogy távollétükben már visszaléptették őket – mondta lapunknak Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője a baloldalon megfigyelhető fordulatok kapcsán. Miközben ugyanis a Magyar Szocialista Párt (MSZP) történelmi mélypontra zuhant és információink szerint nem állít országos listát az áprilisi választásokon, a nemzeti radikális Jobbikban politikai karriert befutó, majd alábukó Jakab Péter a Demokratikus Koalíció (DK) színeiben indul Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. számú választókerületében, azaz Miskolcon és a környező településeken. Az exjobbikos igazolása nem meglepő, ha azt nézzük, hogy Jakab Péter évek óta következetesen kiállt a DK mellett, így érthető, hogy most régi szövetségese hátán próbál bejutni a parlamentbe.
Tavaly márciusban például részt vett a DK fáklyás felvonulásán, de a határon túliak szavazati jogának megvonása mellett is kitartóan kampányol a Nép Pártján elnöke, miként az előre hozott választásokat is rendre forszírozta, ami ugyancsak egyezik a DK álláspontjával. Lapunk egyébként már közel egy évvel ezelőtt arról számolt be, hogy
Jakab akár a DK színeiben is indulhat idén, sőt a lista első öt helyének valamelyikét is magáénak tudhatja.
Mindezt akkor Gyurcsány Ferenc nem erősítette meg, mint mondta: hogy Jakab Péter DK-s jelöltként fog-e, tud-e, akar-e indulni, nem tudja. Azóta a korántsem feddhetetlen múltú, botrányos kijelentéseiről elhíresült Jakab révbe ért, bizonyossá vált, hogy az MSZP-ből kivált baloldali DK színeiben lenne országgyűlési képviselő.
Sorra dőlnek a baloldali bábuk
A szocialista párt, amely információink szerint nem állít országos listát áprilisban, egy ellentmondásos közleményben reagált. Mint írták, még nincs döntés arról, hogy indulnak-e, erre februárban kerül sor. A közlemény idézi Komjáthi Imrét, aki azt állítja, hogy továbbra is támogatják az eddigi egyéni képviselőiket, sőt összesen 101 választókerületben terveznek saját jelöltet indítani, ám hogy kiket, nem árulta el.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!