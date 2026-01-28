Bajban a Tisza, eszeveszett takarításba kezdtek a baloldalon

Kabaréba illő jelenet, ahogy Jakab Péter a DK színeiben indul a választáson, azt pedig nehéz fokozni, hogy a jelek szerint a szocialistákat még nem értesítették arról, hogy távollétükben már visszaléptették őket – mondta lapunknak Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője a baloldalon megfigyelhető fordulatok kapcsán. Miközben ugyanis a Magyar Szocialista Párt (MSZP) történelmi mélypontra zuhant és információink szerint nem állít országos listát az áprilisi választásokon, a nemzeti radikális Jobbikban politikai karriert befutó, majd alábukó Jakab Péter a Demokratikus Koalíció (DK) színeiben indul Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. számú választókerületében, azaz Miskolcon és a környező településeken. Az exjobbikos igazolása nem meglepő, ha azt nézzük, hogy Jakab Péter évek óta következetesen kiállt a DK mellett, így érthető, hogy most régi szövetségese hátán próbál bejutni a parlamentbe.

Már korábban kezet ráztak az együttműködésre (Forrás: Facebook)

Tavaly márciusban például részt vett a DK fáklyás felvonulásán, de a határon túliak szavazati jogának megvonása mellett is kitartóan kampányol a Nép Pártján elnöke, miként az előre hozott választásokat is rendre forszírozta, ami ugyancsak egyezik a DK álláspontjával. Lapunk egyébként már közel egy évvel ezelőtt arról számolt be, hogy

Jakab akár a DK színeiben is indulhat idén, sőt a lista első öt helyének valamelyikét is magáénak tudhatja.

Mindezt akkor Gyurcsány Ferenc nem erősítette meg, mint mondta: hogy Jakab Péter DK-s jelöltként fog-e, tud-e, akar-e indulni, nem tudja. Azóta a korántsem feddhetetlen múltú, botrányos kijelentéseiről elhíresült Jakab révbe ért, bizonyossá vált, hogy az MSZP-ből kivált baloldali DK színeiben lenne országgyűlési képviselő.

Sorra dőlnek a baloldali bábuk

A szocialista párt, amely információink szerint nem állít országos listát áprilisban, egy ellentmondásos közleményben reagált. Mint írták, még nincs döntés arról, hogy indulnak-e, erre februárban kerül sor. A közlemény idézi Komjáthi Imrét, aki azt állítja, hogy továbbra is támogatják az eddigi egyéni képviselőiket, sőt összesen 101 választókerületben terveznek saját jelöltet indítani, ám hogy kiket, nem árulta el.