alapjogokért központdkZila Jánostiszamagyar péterválasztásgyurcsány ferencJakab Pétermszp

Bajban a Tisza, eszeveszett takarításba kezdtek a baloldalon

A Tisza Párt és a mögötte álló erők turbó fokozatba kapcsolva igyekeznek letisztítani a pályát a baloldalon Magyar Péterék elől, mert látják, hogy gondban vannak – értékelte a Magyar Nemzetnek a fejleményeket Zila János elemző. Egyre több pártról derül ki, hogy különböző indokkal távol maradnak a választástól. Így tesz az MSZP is, mindeközben a még versenyben lévő DK leigazolta Jakab Péter bukott ex-jobbikost.

Gabay Dorka
2026. 01. 28. 5:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kabaréba illő jelenet, ahogy Jakab Péter a DK színeiben indul a választáson, azt pedig nehéz fokozni, hogy a jelek szerint a szocialistákat még nem értesítették arról, hogy távollétükben már visszaléptették őket – mondta lapunknak Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője a baloldalon megfigyelhető fordulatok kapcsán. Miközben ugyanis a Magyar Szocialista Párt (MSZP) történelmi mélypontra zuhant és információink szerint nem állít országos listát az áprilisi választásokon, a nemzeti radikális Jobbikban politikai karriert befutó, majd alábukó Jakab Péter a Demokratikus Koalíció (DK) színeiben indul Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. számú választókerületében, azaz Miskolcon és a környező településeken. Az exjobbikos igazolása nem meglepő, ha azt nézzük, hogy Jakab Péter évek óta következetesen kiállt a DK mellett, így érthető, hogy most régi szövetségese hátán próbál bejutni a parlamentbe.

Már korábban kezet ráztak az együttműködésre (Forrás: Facebook)

Tavaly márciusban például részt vett a DK fáklyás felvonulásán, de a határon túliak szavazati jogának megvonása mellett is kitartóan kampányol a Nép Pártján elnöke, miként az előre hozott választásokat is rendre forszírozta, ami ugyancsak egyezik a DK álláspontjával. Lapunk egyébként már közel egy évvel ezelőtt arról számolt be, hogy

Jakab akár a DK színeiben is indulhat idén, sőt a lista első öt helyének valamelyikét is magáénak tudhatja.

Mindezt akkor Gyurcsány Ferenc nem erősítette meg, mint mondta: hogy Jakab Péter DK-s jelöltként fog-e, tud-e, akar-e indulni, nem tudja. Azóta a korántsem feddhetetlen múltú, botrányos kijelentéseiről elhíresült Jakab révbe ért, bizonyossá vált, hogy az MSZP-ből kivált baloldali DK színeiben lenne országgyűlési képviselő.

 

Sorra dőlnek a baloldali bábuk

A szocialista párt, amely információink szerint nem állít országos listát áprilisban, egy ellentmondásos közleményben reagált. Mint írták, még nincs döntés arról, hogy indulnak-e, erre februárban kerül sor. A közlemény idézi Komjáthi Imrét, aki azt állítja, hogy továbbra is támogatják az eddigi egyéni képviselőiket, sőt összesen 101 választókerületben terveznek saját jelöltet indítani, ám hogy kiket, nem árulta el.

Az egykori kommunista állampárt rendszerváltást is túlélt utódpártjának visszavonulása a baloldal hanyatlásáról árulkodik. Elsőként a Momentum jelentette be, hogy a Tisza javára visszalépnek, és nem indulnak az áprilisi választáson. Az elmúlt napokban pedig az LMP, a Kétfarkú Kutya Párt, a Gattyán György vezette Megoldás Mozgalom, valamint Második Reformkor is visszavonulót fújt, dacára annak, hogy Vona Gábor pártelnök egy nappal korábban még lelki sérültnek és egoistának nevezte Magyar Pétert, aki szerinte tönkretenné az országot.

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint mindenekelőtt azt kell látni az MSZP és bármilyen más baloldali párt esetleges visszalépése kapcsán, hogy

a Tisza Párt, illetve főként a mögötte álló erők turbó fokozatba kapcsolva igyekeznek letisztítani a pályát a baloldalon Magyar Péterék elől, mert látják, hogy gondban vannak.

Zila János úgy véli, a választók mind szélesebb rétege érzékeli a választáshoz közeledve, hogy mi lesz a leadott szavazatuk tétje.

– Nem akarják megkockáztatni, hogy egy Brüsszel és Kijev akarata szerint cselekvő politikai erő jusson hatalomra Magyarországon, ezért egyre aktívabban jelzik, hogy a jobboldalt fogják támogatni – mutatott rá az elemző. Szerinte ez a folyamat visszaköszön a közvélemény-kutatások adataiban, és hiába tagadják a valóságot a nyilvánosság előtt, ezt pontosan tudják Brüsszelben és a Tisza Párt kampányközpontjában is.

Az egykori szocialista háttérvilágot is behúzták Magyar Péter mögé (Fotó: AFP/NurPhoto/Szentgallay Bálint)

Ezért a kétségbeesés és az egyre drasztikusabb lépések. Ráadásul mindezt úgy teszik, hogy lényegi, tartalmi változást a Tisza Párt nem jelent, hiszen csak egy új maszk a brüsszeli arcon

– állapította meg Zila János. Hozzátette: a programjukat ugyanúgy Brüsszel országjelentései alapján írják, és még a neve is ugyanúgy konvergenciaprogram, mint 2006-ban Gyurcsány Ferenc idején.

 

Elfelejtettek szólni a szocialistáknak

– Az egykori szocialista háttérvilágot is behúzták maguk mögé Kéri Lászlótól Surányi Györgyön át Petsching Mária Zitáig, és a hírek szerint Bajnai Gordon körei is egyre érzékelhetőbben megjelennek a környezetükben. Az már más kérdés, hogy a kivitelezés kabaréba illik – tette hozzá Jakab Péter DK-s leigazolására utalva. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint ugyanis

eleve nevetséges, hogy Magyar Péter a Facebook-oldalán könyörög az egyenként alig néhány választóval rendelkező kispártocskáknak, hogy lépjenek vissza a javára, ezzel is erősítve, hogy bajban van.

– Azt pedig nehéz fokozni, hogy a jelek szerint a szocialistákat még nem értesítették arról, hogy távollétükben már visszaléptették őket – tette hozzá Zila János.

Borítókép: Közös színpadon az egykori baloldali szövetségesek (Fotó: Kurucz Árpád)

add-square Választás 2026

A Tisza felszívta a baloldali elitet, innen már nincs tovább

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu