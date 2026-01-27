Teljes útzár a reggeli csúcsban az M2-esen: három autó és egy furgon ütközött Dunakeszinél

Négy jármű ütközött össze kedd reggel az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében, a 24-es kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon. A balesetben három személyautó és egy furgon volt érintett, emiatt az adott útszakaszt teljes szélességében lezárták – adta hírül az Ipolyinfo.
A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járműveket és megkezdték a műszaki mentést.
A reggeli csúcsforgalomban gyorsan több mint három kilométeres torlódás alakult ki, miközben a 2-es főúton kijelölt kerülőút is jelentősen leterhelődött.
Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője megerősítette a baleset hírét.
Budapest irányába teljes útzár volt érvényben, az Útinform legfrissebb tájékoztatása szerint Dunakeszi térségében azonban azóta megindult a forgalom.
A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, és fokozott figyelemmel közlekedjenek. A baleset körülményeit vizsgálják.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)
