Teljes útzár a reggeli csúcsban az M2-esen: három autó és egy furgon ütközött Dunakeszinél

Egy furgon és három személyautó ütközött az M2-es autóúton Dunakeszi közelében. A torlódás meghaladja a három kilométert, a kerülőutak is zsúfoltak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 7:47
Forrás: MW
Négy jármű ütközött össze kedd reggel az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében, a 24-es kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon. A balesetben három személyautó és egy furgon volt érintett, emiatt az adott útszakaszt teljes szélességében lezárták – adta hírül az Ipolyinfo

Illusztráció. Fotó: MW/Mogyorósi Zsolt
Illusztráció. Fotó: MW/Mogyorósi Zsolt 

 

A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járműveket és megkezdték a műszaki mentést. 

A reggeli csúcsforgalomban gyorsan több mint három kilométeres torlódás alakult ki, miközben a 2-es főúton kijelölt kerülőút is jelentősen leterhelődött.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője megerősítette a baleset hírét. 

Budapest irányába teljes útzár volt érvényben, az Útinform legfrissebb tájékoztatása szerint Dunakeszi térségében azonban azóta megindult a forgalom. 

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, és fokozott figyelemmel közlekedjenek. A baleset körülményeit vizsgálják.

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Hegyi Zoltán
