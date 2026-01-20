Teljes az összhang Szolnokon a baloldali polgármester és a Tisza Párt között

Láthatóan kiváló a kapcsolat a régi baloldal szolnoki polgármestere és a Tisza Párt képviselőjelöltje, Kulcsár Krisztián között. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöki posztjáról 2022 januárjában kényszerűen távozó, bukott sportvezető tavaly februárban bukkant fel Magyar Péter mellett a Tisza kongresszusán, ahol a párt sportért felelős szakértőjeként mutatták be. Kulcsár Budapest 10. egyéni választókerületében indul, de a hétvégén éppen Szolnokon tűnt fel és posztolt is a közösségi oldalán a helyi férfi-kosárlabdacsapat mérkőzéséről: „Az NHSZ–Szolnoki Olajbányász remek játékkal győzött az Alba Fehérvár ellen a Tiszaligeti Sportcsarnokban. A piros-feketék végig magabiztosan kosaraztak, a vége elég sima lett: 96-68. Gratulálok! Köszönöm a meghívást Györfi Mihály polgármesternek, hajrá, magyar kosárlabda!” A fotón az említett városvezető mellett látható Rost Andrea operaénekes, a Tisza szolnoki képviselőjelöltje is.

Györfi Mihály 2024-ben a teljes baloldali összefogás jelöltjeként nyerte el a polgármesteri pozíciót rendkívül szoros versenyben a kormánypárti Szalay Ferenccel szemben, aki 1998 és 2002 között, majd 2006-tól egészen 2024-ig vezette a megyeszékhelyet.

A váltás óta botrányok sora kíséri a baloldali polgármester ténykedését.

Az egyik ilyen ügy előzménye, hogy tavaly márciusban Szijjártó Péter bejelentette, a KunlunChem kínai elektrolitgyártó első európai üzemét Szolnokon építi fel, a beruházás értéke eléri a 40 milliárd forintot és 120 munkahelyet teremt a térségben. Sokatmondó, hogy Györfi el sem ment az ilyenkor megszokott közös fotóra és szalagátvágásra, ugyanakkor a közösségi oldalán azt üzente: elődje, Szalay Ferenc, akiből miniszteri biztos lett, rögtön elintézte a gyár Szolnokra csábítását. Györfi ezzel azt sugallta, mintha ő semmit nem tudott volna a kínai üzemről. A valóság azonban gyorsan kiderült, hiszen Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója közösségi oldalán közzétette azokat a hivatalos levelezéseket, amelyeket Györfivel folytattak, ezekből pedig egyértelművé vált, hogy a kínai gyár miatt felháborodó polgármester pontosan tudta, milyen üzem érkezik a városába és támogatta is a beruházást.

A polgármester mindezt döbbenetes stílusban adta elő egy tüntetésen, amit az őt indító egyesület szervezett. Györfi mackónadrágban, ordítva és káromkodva szidott mindenkit, akit csak ért, leginkább a kormányt, amiért Szolnokra kerül az egyébként általa is támogatott gyár.

– Melyik az a kormány, amelyik átb…szta ezt a népet?” – üvöltött magából kikelve a polgármester. Külön gyöngyszem, ahogy a városvezető kirohanásáról készült videón – amelyen Györfi arról beszélt, hogy őt elárulták – az egyik résztvevő azt kiabálta a polgármesternek: „most buktál meg”.