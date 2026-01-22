orbán balázstisza pártmagyar péter

A Tisza Párt Brüsszelben azt tanulta meg, hogy jobb többet fizetni a rezsiért + videó

A Tisza Párt vezetői ellentmondásos nyilatkozatokat tesznek a kampányban, amelyek mögött nem szakmai érvek, hanem pusztán a választási győzelem szándéka áll.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 6:53
„A Tisza Párt Brüsszelben azt tanulta meg, hogy jobb a rezsiért többet fizetni, a józan többség ebből biztosan nem kér” – fogalmazott Orbán Balázs. 

Kapitány István, a Tisza Párt vezető gazdasági szakértője támogatja az ország leválasztását az orosz energiahordozókról Forrás: YouTube

Orbán Balázs az Igazság órája című műsorban és közösségi oldalára feltöltött legújabb videójában is élesen bírálta a Tisza Párt elnökét. Szerinte Magyar Péter mondanivalója ellentmondásos, célja pedig egyértelmű: 

bármi áron megnyerni a választást.

A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta, hogy a Fidesz stratégiájának alapja a józan észre való apellálás. Úgy véli, az emberek pontosan látják, mi szolgálja az érdekeiket, és nem dőlnek be hangzatos ígéreteknek.

Orbán Balázs felidézte 

Magyar Péter egyik korábbi kijelentését is, amely szerint a rezsicsökkentés csupán „humbug”

Mint mondta, ezt nem mesterséges intelligencia generálta, és nem is kormányzati propaganda, hanem maga a Tisza Párt elnöke mondta el a saját szimpatizánsainak egy rendezvényen.

A politikus kitért 

Gerzsenyi Gabriellának, a Tisza Párt EP-képviselőjének nyilatkozatára is, aki szerint a jelenlegi rendszer nem ösztönöz takarékosságra, mert az olcsó energia miatt az emberek kevésbé figyelnek a fogyasztásukra.

Orbán Balázs erre reagálva úgy fogalmazott: szerinte a német CDU politikusai is hasonló érvelést alkalmaznak, miszerint a magasabb energiaárak segítenek spórolni és visszafogni a fogyasztást.

A politikai igazgató az orosz olajról való leválás kérdését is szóba hozta. Mint mondta, 

vannak, akik szerint ez nem növelné, hanem csökkentené az energiaárakat Magyarországon. Ezt azonban „közgazdaságtani irracionalitásnak” nevezte.

„Ehhez nem kell szakértőnek lenni. Egy józan ember végiggondolja, és rájön, hogy ez egyszerűen nem jön ki. Magyar Péter összevissza beszél azért, hogy megnyerje a választást” – mondta Orbán Balázs.

Borítókép: Magyar Péter és fővárosi emberei (Forrás: Facebook)


Fontos híreink

