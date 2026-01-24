Napi Tisza-abszurd: feltalálták a digitális pultozást, videókat mutogatnak a jelöltről + videó

„A gyulai tiszás képviselőjelölt nem mer kimenni az utcára, nehogy kérdezzenek tőle, ezért az aktivistái kivittek egy tévét, amin végtelenítve mutogatják a jelölt videóit” – írta Bohár Dániel ahhoz az abszurd fényképhez, amelyet a közösségi oldalán osztott meg.

És ez tiszás képviselő akar lenni!

– mutatott rá a riporter, majd hozzátette:

a Tisza tényleg mindent képes alulmúlni.

Bohár Dániel a posztja alatt hozzászólásban megjegyezte: „Digitális pultozás”.

A Tisza Párt gyulai jelöltje Ráki Zsolt. A Beol azt írja, a képviselőjelölt elkísérte Magyar Pétert Strasbourgba, ahol a Tisza vezérét a tiltakozó gazdák keresetlen szavakkal tették helyre.

Deák Dániel videót is közzétett a digitális pultozásról. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Magyar Péter így megy biztosra, jelöltje így nem tudja magát elszólni, mint Tarr Zoltán. Emlékezetes, a Tisza Párt alelnöke egy etyeki fórumon azt mondta, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Borítókép: A Tisza Párt „digitális pultozása” Gyulán (Forrás: Facebook)