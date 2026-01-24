kulja andrástisza pártmagyar pétertakács péterkórház

Magyar Péter egészségügyi politikusa megint álhírt terjesztett

Kulja András ezúttal az Észak-budai Szent János Centrumkórházat vette célba. Az intézmény nem hagyta szó nélkül a manipulált fényképeket.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 18:38
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
„A közösségi médiában megjelent posztokban szereplő képek manipuláltak, nem valós felvételek, az azokhoz kapcsolt állítások pedig félrevezetők” – reagált a Kulja András által terjesztett manipulált fotókra és álhírre az Észak-budai Szent János Centrumkórház a Facebook-oldalán. A Tisza Párt egészségügyi politikusa és EP-képviselője bejegyzésében azt állította, hogy az intézmény patológiáján a hűtők annyira régiek, hogy közülük több nem zárható és nem is működik. „Többen elmondták, hogy az is előfordul, hogy emiatt a halottakat egymásra kell tenni” – írta.

Budapest, 2025. április 28. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (j) és Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára, Budapest 3. számú választókerületének fideszes elnöke az Észak-budai Szent János Centrumkórház teljes körű felújításáról tartott sajtótájékoztató után a kórház már elkészült Kútvölgyi Tömbjében 2025. április 28-án. MTI/Purger Tamás
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (j) és Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára, Budapest 3. számú választókerületének fideszes elnöke az Észak-budai Szent János Centrumkórház teljes körű felújításáról tartott sajtótájékoztató után a kórház már elkészült Kútvölgyi Tömbjében 2025. április 28-án
Fotó: Purger Tamás / MTI

A kórház közleményében rámutatott, hogy a képeken jól látható ellentmondások – különösen a felirat elhelyezkedésének eltérései – egyértelműen utólagos szerkesztésre utalnak. A nagyított képrészlet nem az eredeti felvétel hiteles részlete, hanem módosított tartalom – tették hozzá.

A kórház működésének és betegellátásának politikai vagy egyéb célú felhasználása elfogadhatatlan. Az ellenőrizetlen és manipulált posztok terjesztése aláássa a közbizalmat, indokolatlan pánikot kelt, és sérti a betegek, hozzátartozók és egészségügyi dolgozók biztonságérzetét

– szögezte le az intézmény, amely fenntartja a jogot a félrevezető tartalmak cáfolatára és a szükséges lépések megtételére.

A kórház fényképeket is közzétett a valós állapotokról:

Kulja András nem először terjeszt álhírt. A TikTok Doki korábban közösségi oldalán azt írta, hogy Takács Péter első munkahelyét az Országos Gyógyszerészeti Intézetnél úgy szerezte, hogy az anyósa volt az igazgató, aki „szakértői” állást adott neki, onnan pedig a politikai kapcsolatok mentén lépdelt előre. A Zebra digitális polgári kör akkor arra hívta fel az álhírterjesztő figyelmét, hogy a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkárának első főnökét Imre Lászlónak hívták, aki (nyilván) nem az anyósa.

Emlékezetes az is, amikor azt állította, hogy csótányok vannak a Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórházban, amit az intézmény visszautasított és cáfolt. 

Magyar Péter egészségügyi politikusa tavaly júniusban az ATV-n vitázott Takács Péterrel, ám ott csúfos kudarcot vallott.

Kulja láthatóan nem készült fel megfelelően a vitára, így csak erőtlen érvekkel és gyenge támadásokkal igyekezett tartani a lépést a felkészült és a tények egész sorát bemutató államtitkárral.

Borítókép: Kulja András, a Tisza Párt egészségügyi politikusa és EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


