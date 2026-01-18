A Tisza szakértője brutálisan megemelné a személyi jövedelemadót Magyarországon

Bokros Lajos megemelné a személyi jövedelemadót Magyarországon, és eltörölné a jelenlegi adókedvezményeket – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Borbély Beáta.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Nézőpont Intézet elemzője emlékeztetett: a volt pénzügyminiszter hónapok óta a Tisza körül tevékenykedik „szakértői” tanácsaival, és nyilatkozatai alapján egyértelműen a többkulcsos adórendszer visszavezetését támogatja. Bokros Lajos a Klasszis Klub podcastjában arról beszélt: hosszabb távon Magyarországon is indokolt lenne egy progresszív szja-rendszer bevezetése.

Elképzelése szerint három kulcsra lenne szükség, 10, 20 és 30 százalékos adómértékekkel.

Úgy fogalmazott: meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi rendszerhez képest milyen kulcsokkal és sávhatárokkal lehetne több szja-bevételt beszedni, mivel nemzetközi összehasonlításban a magyar személyi jövedelemadó-bevétel alacsony.

Bokros Lajos vérszemet kapott

Egy ilyen többkulcsos rendszer bevezetése azonban nemcsak a magasabb jövedelműeket érintené az elemző tájékoztatása szerint. A számok alapján ugyanis már az átlagjövedelműek is rosszul járnának:

a jelenlegi, egykulcsos, 15 százalékos szja helyett legalább 20-22 százalékos adóval kellene számolniuk egy kormányváltás esetén, miközben a magasabb keresetűeknél akár 30 százalékos adókulcs is megjelenhetne.

Borbély Beáta rámutatott: Bokros Lajos annyiban helyesen látja a helyzetet, hogy Magyarországon európai összevetésben valóban alacsony az szja mértéke. Az Eurostat adatai szerint 2022-ben az Európai Unió átlaga 36,9 százalék volt. Azokban az uniós országokban pedig, amelyeket Bokros példaként említ, a progresszív adórendszer felső kulcsai 2024-ben gyakran 40-50 százalék fölé emelkedtek.

A magyar kormány ezzel szemben következetesen az alacsony adókulcsok politikáját képviseli. Az elmúlt években a célzott kedvezmények – például a családi adókedvezmény, valamint a többgyermekes édesanyák szja-mentessége – révén Európában is egyedülálló családtámogatási rendszer jött létre, amely nem adóemeléssel, hanem a munkát és a családokat támogató eszközökkel kívánja növelni a jólétet.