dápenergiaügyi minisztériumállampolgár

Tízből kilenc ügyfél elégedett a 1818 DÁP-ügyfélszolgálattal

A 1818 DÁP-ügyfélszolgálathoz fordulók 92 százaléka elégedett a szolgáltatással – mondta az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára a rendszer fennállásának 15. évfordulóján, Budapesten.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 17:06
Illusztráció Fotó: nampix Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 1818 DÁP-ügyfélszolgálathoz fordulók 92 százaléka elégedett a szolgáltatással, ami igen magas érték, különösen azért, mert az emberek alapvetően nem szeretnek ügyet intézni az állammal – mondta az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.

Budapest, 2025. november 17. Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára felszólal az elektronikus hírközlésről szóló törvény módosításának vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 17-én. MTI/Kovács Attila
Solymár Károly Balázs Fotó: Kovács Attila/MTI Fotószerkesztőség

Solymár Károly Balázs az ügyfélszolgálat fennállásának 15. évfordulóján a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nél arról beszélt, nagyon fontos, hogy aki ügyet szeretne intézni az állammal, vagy csak tájékozódni akar arról, hogyan tudja elintézni az ügyét, profi kiszolgálást kapjon. Azt mondta, 2010 előtt „ide-oda küldözgették a betelefonálót", de a 1818-on már egy helyen, egy pontban lehet elintézni az állammal kapcsolatos ügyeket. Az államtitkár szerint

az 1818 kapu az állam felé, és elengedhetetlen eleme, biztosítéka annak, hogy a polgárok jó kiszolgálást kapjanak az államtól.

Vetési Iván, a NISZ Zrt. vezérigazgatója közölte, a 1818 nemcsak ügyfélszolgálat, hanem kapcsolódási pont is, ahol az állampolgárok megtapasztalhatják a magyar közigazgatás működését. Hozzátette: a 1818 másfél évtizedes története is mutatja, hogyan lehet a szolgáltatást folyamatosan, a változó igényekhez és körülményekhez alakítani.

Felidézte: 

2014-ben a telefonos ügyfélszolgálat mellett már meg lehetett keresni az ügyfélszolgálatot weben és chatben is, így több emberhez jutott el a szolgáltatás, ebben az évben már egymillióan keresték meg a 1818-at.

A koronavírus-járvány alatt elérték az évi 3,5 milliós megkeresést és bebizonyosodott, hogy szükség van a 1818-as ügyfélszolgára. Később lehetővé vált a videotechnológiával történő azonosítás és mesterséges intelligenciával támogatott chatbotot indítottak, amely jelenleg a chates megkeresések 60 százalékát önállóan kezeli. 2024-ben indult a Digitális állampolgárság program, amelyben kiemelt szerepet kapott az ügyfélszolgálat, és az ügyek csaknem fele a DÁP-pal kapcsolatos ügyintézés. 

Egy e-mail-előválogató szortírozza a beérkező e-maileket, ezzel gyorsítva a feldolgozást. 2025-ben az Ügyfélkapu+ bevezetésében volt nagy szerepe a 1818-as ügyfélszolgálatnak: 700 ezer esetben segítették az állampolgárokat a kétfaktoros azonosítóval vagy DÁP-os azonosítással kapcsolatban, és ebben azt évben indult a DÁP-hoz kapcsolt szelfis azonosítás is.

Vetési Iván kiemelte:

 a 1818 az ország legnagyobb élőerős contact centerévé vált és elvitathatatlan része lett az ügyfélszolgálati világnak.

A kollégák évente átlagosan fejenként 10-12 ezer megkeresést kezelnek, ez az ügyfélszolgálati piacon is nagyon magas mérőszám – jegyezte meg. Elmondta azt is, fennállása óta 32 millió megkeresés érkezett a 1818-ra, és majdnem ötezer témakörben fogadnak hívásokat.

A NISZ Zrt. sajtóanyaga szerint 15 éve indult Magyarország legnagyobb, 0-24 órában elérhető multicsatornás állami ügyfélszolgálata. 

Az ügyfélszolgálat célja, hogy közigazgatási ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekben gyors, érthető és bárhonnan elérhető támogatást nyújtson minden magyar állampolgárnak.

A 1818 multicsatornás ügyfélszolgálatként telefonon, írásban, videokapcsolaton, mesterséges intelligencia alapú chatrobottal, valamint online azonosítás révén hozzájárul az egységes, átlátható közigazgatási ügyintézéshez – írták. 

Hozzátették: a 1818 DÁP ügyfélszolgálat a következő években is a modern technológiák és az ügyfélbarát megoldások alkalmazásával segíti az állampolgárokat különböző élethelyzeteikben, és kiemelt szerepe van abban, hogy a felhasználói visszajelzések alapján fejlődhessenek tovább az állami szolgáltatások.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmegadja gábor

Az új világrend

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezen a héten semmi mást nem olvasol el, csak ezt a cikket Megadja Gábortól, sokat tettél önmagadért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu