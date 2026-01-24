Rendkívüli

Orbán Viktor: A végén mindannyian magyarok vagyunk + videó

tűzifatűzifaellátásmagyarország kormánya

Zajlik a tűzifa kiszállítása, az önkormányzatok juttatják el a rászorulóknak

Folyamatos a tűzifaellátás az országban, az önkormányzatoknál kell igényelni a fűtőanyagot. A szállításban a katonák is besegítenek.

Forrás: Facebook2026. 01. 24. 10:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Folytatódik a tűzifa rendkívüli kiszállítása a rászorulók számára – tájékoztatott a Magyarország kormánya egy Facebook-bejegyzésben. Mint írták: a települési tűzifaigények kiszolgálása folyamatosan zajlik, az önkormányzatok feladata eljuttatni a kormány által biztosított tüzelőt a rászorulókhoz. A bejegyzésben azt is elárulták, eddig 1855 önkormányzat jelezte, hogy vannak olyan lakosaik, akiknél lefogyott a tűzifa. Azt is közölték, amíg az időjárás indokolja, addig a kormány biztosítja a tüzelőt.

katona, tűzifa
Fotó: Facebook/Magyar Honvédség

Mint megírtuk: a Magyar Honvédség (MH) kijelölt állománya segít abban, hogy a szociális tűzifaprogramban biztosított tüzelő eljusson a rászorulókhoz. Három vármegyében, Baranyában, Borsod-Abaúj-Zemplénben és Szabolcs-Szatmár-Beregben több mint harminc teherautó és 

160 katona vesz részt a feladat végrehajtásában: a felhasogatott tűzifát a katonák felpakolják teherautókra, elszállítják a megadott címekre, ott pedig lepakolják. 

Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter arról tájékoztatott a Kormányinfón, hogy nincsen limit a tűzifaprogramban három vármegyében. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: az általános elosztási szabály érvényes, vagyis az önkormányzatok adják le az igényt a Belügyminisztériumnak.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Tűzifa-kiszállítás (Fotó: Makovics Kornél MK)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu