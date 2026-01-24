Zajlik a tűzifa kiszállítása, az önkormányzatok juttatják el a rászorulóknak

Folytatódik a tűzifa rendkívüli kiszállítása a rászorulók számára – tájékoztatott a Magyarország kormánya egy Facebook-bejegyzésben. Mint írták: a települési tűzifaigények kiszolgálása folyamatosan zajlik, az önkormányzatok feladata eljuttatni a kormány által biztosított tüzelőt a rászorulókhoz. A bejegyzésben azt is elárulták, eddig 1855 önkormányzat jelezte, hogy vannak olyan lakosaik, akiknél lefogyott a tűzifa. Azt is közölték, amíg az időjárás indokolja, addig a kormány biztosítja a tüzelőt.

Fotó: Facebook/Magyar Honvédség

Mint megírtuk: a Magyar Honvédség (MH) kijelölt állománya segít abban, hogy a szociális tűzifaprogramban biztosított tüzelő eljusson a rászorulókhoz. Három vármegyében, Baranyában, Borsod-Abaúj-Zemplénben és Szabolcs-Szatmár-Beregben több mint harminc teherautó és

160 katona vesz részt a feladat végrehajtásában: a felhasogatott tűzifát a katonák felpakolják teherautókra, elszállítják a megadott címekre, ott pedig lepakolják.

Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter arról tájékoztatott a Kormányinfón, hogy nincsen limit a tűzifaprogramban három vármegyében. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: az általános elosztási szabály érvényes, vagyis az önkormányzatok adják le az igényt a Belügyminisztériumnak.