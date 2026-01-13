Az országos listát állító pártok megbízottakat küldhetnek a Nemzeti Választási Bizottságba

Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére írta ki a parlamenti választás időpontját. Az országgyűlési választás kitűzését követően a jogszabályok értelmében módosul a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) személyi összetétele. Az Országgyűlés 2022 szeptemberében választotta meg az NVB most is hivatalban lévő választott tagjait és póttagjait.

Sulyok Tamás. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Az országgyűlési választás kitűzésével az országgyűlési frakcióval rendelkező pártok NVB-be delegált tagjainak mandátuma továbbra is fennmarad, azonban további delegáltakat küldhetnek a testületbe az országos listát állító pártok – ha frakció jogán nem rendelkeznek már delegálttal – és országos nemzetiségi önkormányzatok.

Az országos listájuk nyilvántartásba vételének jogerőssé válásától a pártok egy-egy tagot delegálhatnak az NVB-be, közös lista esetén a jelölőszervezetek együttesen jogosultak egy személy delegálására. Az így megbízott tagok azonban nem rendelkeznek szavazati joggal, az NVB ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok is megbízhatnak egy-egy személyt a képviseletükkel az NVB-ben, azonban ezek a tagok csak a nemzetiségeket érintő ügyekben szavazhatnak.

Az országgyűlési képviselők választásán az országos lista állítása jogán az NVB-ben helyet foglaló NVB-delegáltak megbízatása az Országgyűlés alakuló üléséig tart.

Az NVB feladatai közé tartozik a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. Általános feladata, hogy iránymutatást adjon ki a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezéséért, az egységes joggyakorlat kialakításáért.

Az NVB dönt a hatáskörébe tartozó kifogásokról – például a külképviseleti választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogásokról –, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok határozatai elleni fellebbezésekről.

További feladatai is vannak az NVB-nek az országgyűlési választáson: dönt az országos listák és az azokon szereplő jelöltek nyilvántartásba vételéről, kisorsolja az országos listák sorszámát. A szavazást követően az NVB felügyeli a levélben érkezett szavazatok számlálását.