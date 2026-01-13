Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

választásSulyok TamásNVB

Az országos listát állító pártok megbízottakat küldhetnek a Nemzeti Választási Bizottságba

Az NVB feladatai közé tartozik a választások tisztaságának fenntartása.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 13. 13:41
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére írta ki a parlamenti választás időpontját. Az országgyűlési választás kitűzését követően a jogszabályok értelmében módosul a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) személyi összetétele. Az Országgyűlés 2022 szeptemberében választotta meg az NVB most is hivatalban lévő választott tagjait és póttagjait.

Pécs, 2025. november 15. Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond az Országos Horvát Napon a pécsi Kodály Központban 2025. november 15-én. MTI/Bruzák Noémi
Sulyok Tamás. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Az országgyűlési választás kitűzésével az országgyűlési frakcióval rendelkező pártok NVB-be delegált tagjainak mandátuma továbbra is fennmarad, azonban további delegáltakat küldhetnek a testületbe az országos listát állító pártok – ha frakció jogán nem rendelkeznek már delegálttal – és országos nemzetiségi önkormányzatok.

Az országos listájuk nyilvántartásba vételének jogerőssé válásától a pártok egy-egy tagot delegálhatnak az NVB-be, közös lista esetén a jelölőszervezetek együttesen jogosultak egy személy delegálására. Az így megbízott tagok azonban nem rendelkeznek szavazati joggal, az NVB ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok is megbízhatnak egy-egy személyt a képviseletükkel az NVB-ben, azonban ezek a tagok csak a nemzetiségeket érintő ügyekben szavazhatnak.

Az országgyűlési képviselők választásán az országos lista állítása jogán az NVB-ben helyet foglaló NVB-delegáltak megbízatása az Országgyűlés alakuló üléséig tart.

Az NVB feladatai közé tartozik a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. Általános feladata, hogy iránymutatást adjon ki a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezéséért, az egységes joggyakorlat kialakításáért.

Az NVB dönt a hatáskörébe tartozó kifogásokról – például a külképviseleti választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogásokról –, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok határozatai elleni fellebbezésekről.

További feladatai is vannak az NVB-nek az országgyűlési választáson: dönt az országos listák és az azokon szereplő jelöltek nyilvántartásba vételéről, kisorsolja az országos listák sorszámát. A szavazást követően az NVB felügyeli a levélben érkezett szavazatok számlálását.

A Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg, mely jelölőszervezetek listái érték el a törvényben meghatározott ötszázalékos szavazathatárt; ezen listák jelöltjei juthatnak mandátumhoz. 

A bizottság legkésőbb a szavazást követő 19. napon megállapítja a listás választás eredményét.

Az NVB elnökének feladata, hogy kiadja a mandátumot szerző képviselőknek a megbízólevelet. A választást követően az NVB elnöke beszámol az Országgyűlésnek a képviselő-választásról.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Választás 2026

Orbán Viktor: Április 12. A biztos választás!

Választás 2026 5 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbiczók péter

A tiszás „szakértő”

Bayer Zsolt avatarja

Na várj, idemásolom, mert másképpen nem fogod elhinni!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu