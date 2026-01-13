Degradáló, a vidékieket lenéző és tolvajnak tituláló útmutatót kaptak a tiszás önkéntesek

A Tűzfalcsoport birtokába került egy útmutató, amelyet tiszás aktivisták kaptak meg. Információk szerint a dokumentum egy budapesti koordinátortól származik és sajátos korrajzot fest le a tiszás aktivistákhoz való viszonyulásról az elöljárók részéről. A szöveg alapján nem csupán ostobának, de antiszociálisnak is tarják a tiszás önkénteseket, akiknek a legelemibb illemszabályokat is el kell magyarázni.

Fotó: Tűzfalcsoport

A dokumentum első része a fideszes provokációk kezelésére ad tanácsokat.

„Ne írjátok alá a petíciót! Nem támogatjuk a Fidesz kezdeményezéseit. Ne kezdjetek vitázni velük! Az a céljuk, hogy felvegyenek egy rossz, vagy félreérthető mondatot. Ne próbáljátok meg a provokátorokat félretolni, lökni, ne nyúljatok a náluk lévő tárgyakhoz” – áll a tiszás útmutatóban.

Az utasítások alapján nem csupán egy alapjogokat sértő korlátozás jelenik meg a szövegben véleménynyilvánítás szabadságát illetően, de olyan meghökkentő prekoncepció is megjelenik, amely egy tisztességes politikai önkéntes számára bizonyosan elfogadhatatlan.

A következő rész szerint: „a cél, hogy a provokáció megszűnjön, nem pedig az, hogy megnyerjétek a vitát! Nem írjuk alá a Fidesz petícióját, mert maguk akkor is hazudnak, amikor kérdeznek. Kérem, hogy ne akadályozzon minket a gyülekezési jog gyakorlásában”.

Magyar Péter. Fotó: Polyák Attila

A megfogalmazás alapján a legjobb esetben is korlátozottan cselekvőképesnek tekintik a saját önkénteseiket, egy újabb kísérlettel kiegészítve, amely alapjogi korlátokat állít fel ismét.

A továbbiakban arra figyelmeztetnek, hogy a kitelepüléseknél fokozottan figyeljetek az értékeikre – írja a Tűzfalcsoport.

„Kitelepülésnél fokozottan figyeljetek az értékeitekre, ezeket lehetőleg a pultban, vagy közvetlen közelében helyezzétek el. A kampányeszközöket ne hagyjátok őrizetlenül! Tudjuk, hogy ezek a helyzetek ijesztőek lehetnek, de nem szabad beletörődni, hiszen ellenkezik mindennel, ami miatt az utcán vagyunk!” – tanácsolták.

A Tűzfalcsoport értelmezésében a dokumentum ezen része arról szól, hogy

vidéken tehát nem csupán tolvajok élnek, de olyanok is akik ráadásul (tiszás) kampányeszközöket is eltulajdonítanak.

Zárszóként megjegyezték: ezzel a vidékieket lekezelő, mélyen sértő mentalitással már volt dolgunk, az SZDSZ után a Momentum és a többi nagyvárosi elitista törpepárt is hasonlóan lenézték az ország nagyobbik részét.