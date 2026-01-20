tolvajvonatvonattal mentóvoda

Vonattal ment lopni a konyári tolvaj, de ha úgy volt, meg is vacsorázott a tetthelyen

És általában úgy volt.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 01. 20. 16:47
falatozott egy kis gumicukrot is Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az éj leple alatt bement egy óvodába, ivott egy kis almalevet, megkóstolt egy otthagyott szendvicset, megdézsmált egy csomag gumicukrot, majd egy laptoppal a hóna alatt távozott a tolvaj, miután betört a hajdúvidi intézménybe – írja a rendőrségi portál.

A hajdúböszörményi rendőrök azonnal a tolvaj keresésébe kezdtek, tanúkat hallgattak meg, adatokat gyűjtöttek, de más megyék kapitányságaival is felvették a kapcsolatot. Mint kiderült, a Dunántúltól Hajdú-Bihar vármegyéig történtek hasonló betörések iskolákba, óvodákba, bölcsődékbe.

A kapitányságok összefogtak, és végül az egyik hajdúböszörményi körzeti megbízott azonosította a tolvajt, egy konyári lakost. Az 55 éves férfit január 19-én fogták el, részletes beismerő vallomást tett. Azt is elárulta a nyomozóknak, hogy a kisebb-nagyobb távolságokat rendre tömegközlekedési eszközzel hidalta át. 

Volt, hogy a férfi vonattal utazott egy iskolai betöréshez vagy busszal ment egy kiszemelt óvodához. Főleg pénzt és műszaki cikket keresett, de ha lehetősége nyílt rá, meg is vacsorázott. Lopás bűntette miatt indult ellene eljárás.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu