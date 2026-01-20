Az éj leple alatt bement egy óvodába, ivott egy kis almalevet, megkóstolt egy otthagyott szendvicset, megdézsmált egy csomag gumicukrot, majd egy laptoppal a hóna alatt távozott a tolvaj, miután betört a hajdúvidi intézménybe – írja a rendőrségi portál.
Vonattal ment lopni a konyári tolvaj, de ha úgy volt, meg is vacsorázott a tetthelyen
És általában úgy volt.
A hajdúböszörményi rendőrök azonnal a tolvaj keresésébe kezdtek, tanúkat hallgattak meg, adatokat gyűjtöttek, de más megyék kapitányságaival is felvették a kapcsolatot. Mint kiderült, a Dunántúltól Hajdú-Bihar vármegyéig történtek hasonló betörések iskolákba, óvodákba, bölcsődékbe.
A kapitányságok összefogtak, és végül az egyik hajdúböszörményi körzeti megbízott azonosította a tolvajt, egy konyári lakost. Az 55 éves férfit január 19-én fogták el, részletes beismerő vallomást tett. Azt is elárulta a nyomozóknak, hogy a kisebb-nagyobb távolságokat rendre tömegközlekedési eszközzel hidalta át.
Volt, hogy a férfi vonattal utazott egy iskolai betöréshez vagy busszal ment egy kiszemelt óvodához. Főleg pénzt és műszaki cikket keresett, de ha lehetősége nyílt rá, meg is vacsorázott. Lopás bűntette miatt indult ellene eljárás.
