Vonattal ment lopni a konyári tolvaj, de ha úgy volt, meg is vacsorázott a tetthelyen

A hajdúböszörményi rendőrök azonnal a tolvaj keresésébe kezdtek, tanúkat hallgattak meg, adatokat gyűjtöttek, de más megyék kapitányságaival is felvették a kapcsolatot. Mint kiderült, a Dunántúltól Hajdú-Bihar vármegyéig történtek hasonló betörések iskolákba, óvodákba, bölcsődékbe.

A kapitányságok összefogtak, és végül az egyik hajdúböszörményi körzeti megbízott azonosította a tolvajt, egy konyári lakost. Az 55 éves férfit január 19-én fogták el, részletes beismerő vallomást tett. Azt is elárulta a nyomozóknak, hogy a kisebb-nagyobb távolságokat rendre tömegközlekedési eszközzel hidalta át.