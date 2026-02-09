A cserépkályha mellett volt a tűzifa, túl nagy árat fizetett érte a szabolcsi férfi

A lángok a település Bélteki utcájában lévő száz négyzetméteres családi ház hálószobájában csaptak fel, a cserépkályha mellett felhalmozott tűzifa égett. A kis területen pusztító lángok a tűzoltók helyszínre érkezése előtt kialudtak, azonban a tűz miatt keletkezett füstben egy hatvanas éveiben járó férfi életét vesztette. A macskája is elpusztult.