Lakóház egyik szobája égett a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Piricsén hétfőn délben, a tűz okozta füstben egy ember meghalt – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
A cserépkályha mellett volt a tűzifa, túl nagy árat fizetett érte a szabolcsi férfi
És a macskája is.
A lángok a település Bélteki utcájában lévő száz négyzetméteres családi ház hálószobájában csaptak fel, a cserépkályha mellett felhalmozott tűzifa égett. A kis területen pusztító lángok a tűzoltók helyszínre érkezése előtt kialudtak, azonban a tűz miatt keletkezett füstben egy hatvanas éveiben járó férfi életét vesztette. A macskája is elpusztult.
Hozzátették, hogy a tüzelő feltehetően egy kipattant szikra miatt kapott lángra, a tűz pontos keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.
