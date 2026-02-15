orbán viktormagyar péterlajkó fannialapjogokért központ

A kormánynak fontosabbak a magyar emberek, mint a multik

A baloldal azért gyűlöli a jobboldalt, mert a jobboldal sikeresen kormányoz.

Munkatársunktól
2026. 02. 15. 10:14
Forrás: Facebook.com/orbanviktor
– Mi adja a nemzeti kormánynak a nemzeti jellegét, miért nemzeti? Egyrészt azért, mert számára a magyar emberek fontosak, és nem a multik – hangsúlyozta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Orbán Viktor évértékelő beszéde kapcsán Lajkó Fanni, a központ elemzője. Egy nemzeti kormány mindig a magyar emberkért fog dolgozni. Lajkó Fanni kifejtette: a kormányfő azt ígérte, hogy mindenki léphet egyet előre, és az emberek érzik, hogy ez megtörtént. 

Az egykori impexes világgal kapcsolatban Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője kifejtette: úgy gondolják, hogy ők hitbizományként kapták ezt az országot. Azt gondolják, hogy nekik veleszületett joguk, hogy elmondják, hogy hazánknak hogyan kell működnie, és a politikának irányba kell állni. Így működött az SZDSZ, az MSZP és a különféle régi, rossz emlékű politikai formációk. – Elképesztő frusztráció és gyűlölet van bennük a jobboldal iránt, mert a jobboldal sikerrel járt, és nem az ő okosságaik miatt jutottunk el odáig, hogy az ország jól működik, ezért bosszút akarnak állni – vélte a vezető elemző.

Ukrajna legújabban 1500 milliárd eurót követel az Európai Uniótól – emlékeztetett Lajkó Fanni. Ez a magyar családok számára 1,4 millió forint kiadást jelentene. Honnan szednék ezt be? Adóemelésekből. Milyen véletlen, hogy a Tisza Párt kiszivárgott programja éppen az adóemelésekről szól – jegyezte meg az Alapjogokért Központ elemzője. Hozzátette: nagyjából akkora összeget vennének el Magyar Péterék a magyar emberektől, mint amennyit a brüsszeli vezetés akarata szerint Ukrajna támogatására kellene költeniük. 

– Azt hiszem, az ítélőképesség nagyon komoly hiányát látjuk – mondta Magyar Péter legutóbbi botránya kapcsán Dornfeld László. Annyi esze nincs, hogy ne menjen be egy olyan szobába, ahol idegenek szerinte kábítószernek látszó anyagot fogyasztanak. Majd ugyanitt konszenzuális viszonyt folytat a nővel, akit hónapokkal ezelőtt feljelentett zsarolás miatt  – sorolta a Tisza Párt vezetőjének ellentmondásos viselkedését az Alapjogokért Központ vezető elemzője. 

 

