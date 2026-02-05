Tisza PártátverésMagyar Péter

A legsúlyosabb aggályok igazolódtak be a Tiszával kapcsolatban

Kiderült, hogy kettős játszmát folytatnak Magyar Péterék.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 13:43
Csercsa Balázs Forrás: Facebook
A Tisza Párt vezetésével Magyarország részt venne az Európai Unió által kezdeményezett katonai akcióban és bevezetné a sorkötelezettséget is – figyelmeztetett Orbán Balázs a közösségi oldalán. A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett: a baloldali párt egykori munkacsoport-vezetője megerősítette a legsúlyosabb aggályokat. A béke érdekében erre nemet kell mondani – utalt a nemzeti petícióra.

Tisza Párt, aktivista, Magyar Péter, Csercsa Balázs
Fotó: Képernyőfotó

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a baloldali pártból kiugrott egykori munkacsoport-vezető igazolta, hogy 

a Tisza Párt úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez.

Csercsa Balázs azt is megerősítette, Magyar Péteréknek két programja van: 

Egy cukormázas a kampányra, hogy megszerezzék a szavazatodat és egy titkos »konvergenciaprogram« a kormányzásra, ami a megszorításokról szól. Ez a klasszikus csali és horog esete: ígérnek fűt-fát, de a számlát neked kell majd fizetni.

Emlékezetes, a Tiszából kilépett egyházügyi kabinetvezető azt mondta, létezik a Tisza Pártban az az úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és eszközöket.

A kiábrándult tiszás azt mondta, a valós dokumentum mellett készül egy kampányprogram is, amelyet az ígéretek ellenére még mindig nem mutattak be. A korábban az Index által nyilvánosságra hozott hatszázoldalas dokumentum kapcsán Csercsa Balázs kijelentette, ez valós, a pártban keringő tanulmánygyűjtemény, ami alapján a kormányprogram is készül.


Borítókép: Csercsa Balázs (Forrás: Facebook)

