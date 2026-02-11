A magyarok többsége támogatja a 13. és a 14. havi nyugdíjat

Idén januártól 3,6 százalékkal emelkedett a nyugdíjak összege, februárban pedig a normál nyugdíjakkal együtt érkezik a 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) felmérése szerint a magyarok többsége támogatja a 13. havi nyugdíjat (77 százalék) kétharmaduk pedig egyetért a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésével is. Tízből kilencen úgy vélik, hogy az államnak kiemelten kell gondoskodnia a nyugdíjasok megélhetéséről, és 84 százalékuk szerint a Nők40 kedvezményes, úgynevezett nagymamanyugdíjat a jövőben is meg kell tartani.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A KINCS felidézte: 2025 decemberében – a 13. havi nyugdíj bevezetésének mintájára – a kormány döntött a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetéséről. Ennek értelmében 2026 februárjában a magyar nyugdíjasok a szokásos havi nyugellátásuk mellett megkapják a teljes 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi negyedét is, ami átlagosan 65 ezer forintos többletet jelent. Ráadásul akiknek a postás viszi a nyugdíjat, a megszokottnál hamarabb, már a hónap elején érkezik a pénz. A KINCS legfrissebb reprezentatív felmérésének eredményei szerint

a magyarok 77 százaléka támogatja, hogy idős honfitársaink minden évben kapjanak 13. havi nyugdíjat, míg 67 százalékuk egyetért azzal is, hogy a nyugdíjasok ellátása a 14. havi nyugdíjjal egészüljön ki.

A nyugdíjasoknak járó többletjuttatásokkal különösen maguk az érintettek, a 65 év felettiek értenek egyet, de a nagycsaládosok és a községekben élők is nagy arányban támogatják a 13. havi nyugdíj megtartását és a 14. havi nyugdíj bevezetését.

A magyarok döntő többsége szerint a kormánynak kiemelten kell gondoskodnia az idősek megélhetéséről (88 százalék), 95 százalékuk pedig fontosnak tartja, hogy ne csak a dolgozók, hanem a nyugdíjasok jövedelme is nőjön minden évben. A magyarok 81 százaléka – különösen a fiatalok és a kisgyermekesek – elutasítja azt az állítást, hogy a nyugdíjasok ne érdemelnék meg a 13. és a 14. havi nyugdíjat, ami a generációk közötti szolidaritás meglétének és az idősek össztársadalmi megbecsültségének jele.