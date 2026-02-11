Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

nyugdíjazásKopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs)Kopp Mária Intézet

A magyarok többsége támogatja a 13. és a 14. havi nyugdíjat

A magyar társadalomban generációkon átívelő egyetértés van az idősek támogatásának és anyagi biztonságának fontosságáról és megteremtéséről.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 10:58
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén januártól 3,6 százalékkal emelkedett a nyugdíjak összege, februárban pedig a normál nyugdíjakkal együtt érkezik a 13. havi, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) felmérése szerint a magyarok többsége támogatja a 13. havi nyugdíjat (77 százalék) kétharmaduk pedig egyetért a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésével is. Tízből kilencen úgy vélik, hogy az államnak kiemelten kell gondoskodnia a nyugdíjasok megélhetéséről, és 84 százalékuk szerint a Nők40 kedvezményes, úgynevezett nagymamanyugdíjat a jövőben is meg kell tartani. 

Budapest, 2026. február 6. A februári, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedét kézbesíti a postás egy nyugdíjasnak a fővárosban 2026. február 6-án. A Magyar Posta megkezdte kézbesíteni a februári dupla nyugdíjat és a 14. havi első negyedét; a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki közel 800 ezer érintettnek. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A KINCS felidézte: 2025 decemberében – a 13. havi nyugdíj bevezetésének mintájára – a kormány döntött a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetéséről. Ennek értelmében 2026 februárjában a magyar nyugdíjasok a szokásos havi nyugellátásuk mellett megkapják a teljes 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi negyedét is, ami átlagosan 65 ezer forintos többletet jelent. Ráadásul akiknek a postás viszi a nyugdíjat, a megszokottnál hamarabb, már a hónap elején érkezik a pénz. A KINCS legfrissebb reprezentatív felmérésének eredményei szerint 

a magyarok 77 százaléka támogatja, hogy idős honfitársaink minden évben kapjanak 13. havi nyugdíjat, míg 67 százalékuk egyetért azzal is, hogy a nyugdíjasok ellátása a 14. havi nyugdíjjal egészüljön ki. 

A nyugdíjasoknak járó többletjuttatásokkal különösen maguk az érintettek, a 65 év felettiek értenek egyet, de a nagycsaládosok és a községekben élők is nagy arányban támogatják a 13. havi nyugdíj megtartását és a 14. havi nyugdíj bevezetését.

A magyarok döntő többsége szerint a kormánynak kiemelten kell gondoskodnia az idősek megélhetéséről (88 százalék), 95 százalékuk pedig fontosnak tartja, hogy ne csak a dolgozók, hanem a nyugdíjasok jövedelme is nőjön minden évben. A magyarok 81 százaléka – különösen a fiatalok és a kisgyermekesek – elutasítja azt az állítást, hogy a nyugdíjasok ne érdemelnék meg a 13. és a 14. havi nyugdíjat, ami a generációk közötti szolidaritás meglétének és az idősek össztársadalmi megbecsültségének jele.

Hasonló társadalmi konszenzus mutatkozik a Nők40 program kapcsán is: 

a megkérdezettek 84 százaléka jó lehetőségnek tartja a nők kedvezményes nyugdíját, amit a jövőben is meg kell szerintük őrizni. 

A nagymamanyugdíjat, amivel 2011 óta már több mint négyszázezer nő tudott nyugdíjba vonulni, a többség (71 százalék) igazságosnak tartja, és még az ellenzéki szavazók többsége (78 százalék) is úgy véli, hogy ezt a lehetőséget a jövőben is fenn kell tartani.

A KINCS arra a következtetésre jutott, hogy a magyar társadalomban tehát széles körű, generációkon átívelő egyetértés van az idősek támogatásának és anyagi biztonságának fontosságáról és megteremtéséről. 

A felmérés eredményei szerint ez helyi szinten is megmutatkozik, hiszen a válaszadók csaknem kétharmada (62 százaléka) úgy érzi, hogy a településükön is megbecsülik a nyugdíjasokat. 

Az idősek anyagi biztonságát és életszínvonalának javítását szolgáló intézkedések Magyarországon kortól és politikai nézettől függetlenül egyaránt támogatottak.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)
 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu