A magyarok hisznek a házasság értékében

Bizalmat élvez a házasság a magyarok körében, tízből heten ezt a kapcsolatot tartják az ideális életformának. Mi magyarok euró­pai viszonylatban házasságpártinak számítunk. Jó hír, hogy tavaly ősztől újra elkezdett nőni a házasságkötések száma. A 19. házasság hete rendezvénysorozat alkalmából, amelynek idei mottója „A hűség szabadsága”, tekintsük át, milyen folyamatok tapasztalhatók Magyarországon a párkapcsolatok tekintetében.

A házasság intézménye szinte egyidős az emberiség történetével. Téren és időn, kultúrákon és történelmi korokon átívelő jelenség, hogy férfi és nő elköteleződik választottja mellett és összekötik az életüket. Magyarországon 2008 óta rendezik meg a házasság hete rendezvénysorozatot a keresztény egyházak, civil szervezetek, valamint számos település összefogásával. A Házasság hete kiváló alkalmat kínál egyebek között arra, hogy a párok a mindennapokból kilépve megünnepeljék közös történetüket, megerősítsék hűségüket és elköteleződésüket, és dolgozzanak a kapcsolatukban megjelenő nehézségeken.

Ahogy intézetünk névadója, prof. dr. Kopp Mária is felhívta a figyelmet erre, nem kell a tökéletes társat megtalálnunk, hiszen „csak együtt lehet egyre tökéletesebbre csiszolódni”.

A házasság gazdasági szerepe az elmúlt évszázadban fokozatosan csökkent, lelki megtartó ereje azonban, ha lehet, csak fontosabb lett. Minden felmérés azt mutatja, hogy a jó házasság az egyik legfontosabb lelki egészségvédő tényező. A magyarok lelki állapotát vizsgáló, 2021-es Hungarostudy kutatásból is tudjuk, hogy