A magyarok hisznek a házasság értékében

A gyermekvállalási kedv szorosan kapcsolódik a stabilitást hozó körülményekhez.

Fűrész Tünde
Bizalmat élvez a házasság a magyarok körében, tízből heten ezt a kapcsolatot tartják az ideális életformának. Mi magyarok euró­pai viszonylatban házasságpártinak számítunk. Jó hír, hogy tavaly ősztől újra elkezdett nőni a házasságkötések száma. A 19. házasság hete rendezvénysorozat alkalmából, amelynek idei mottója „A hűség szabadsága”, tekintsük át, milyen folyamatok tapasztalhatók Magyarországon a párkapcsolatok tekintetében.

A házasság intézménye szinte egyidős az emberiség történetével. Téren és időn, kultúrákon és történelmi korokon átívelő jelenség, hogy férfi és nő elköteleződik választottja mellett és összekötik az életüket. Magyarországon 2008 óta rendezik meg a házasság hete rendezvénysorozatot a keresztény egyházak, civil szervezetek, valamint számos település összefogásával. A Házasság hete kiváló alkalmat kínál egyebek között arra, hogy a párok a mindennapokból kilépve megünnepeljék közös történetüket, megerősítsék hűségüket és elköteleződésüket, és dolgozzanak a kapcsolatukban megjelenő nehézségeken. 

Ahogy intézetünk névadója, prof. dr. Kopp Mária is felhívta a figyelmet erre, nem kell a tökéletes társat megtalálnunk, hiszen „csak együtt lehet egyre tökéletesebbre csiszolódni”.

A házasság gazdasági szerepe az elmúlt évszázadban fokozatosan csökkent, lelki megtartó ereje azonban, ha lehet, csak fontosabb lett. Minden felmérés azt mutatja, hogy a jó házasság az egyik legfontosabb lelki egészségvédő tényező. A magyarok lelki állapotát vizsgáló, 2021-es Hungarostudy kutatásból is tudjuk, hogy

a házasságban élők egészségesebbnek és elégedettebbnek érzik magukat, mint azok, akik nem házasok. Ugyanez látható a KINCS közérzet barométerének eredményeiből is, amiben hónapról hónapra mindig a házasok számoltak be a legnagyobb boldogság-, elégedettség- és biztonságérzetről.

 

Az újabb és újabb kutatási eredmények mind megerősítették azt, hogy a magyarok hisznek a házasság erejében, és az európai átlagnál családcentrikusabb és házasságpártibb nemzet vagyunk. Míg az Európai Unió átlagában csökkent, hazánkban nőtt a házasságkötési arányszám 2010 óta és egyre több gyermek születik házasságban is, miközben az unió legtöbb országában egyre kevesebb.

A KINCS egyik tavalyi felméréséből kiderült, hogy a magyarok többsége párkapcsolatban képzeli el az életét, és tízből heten a házasságot tartják az ideális életformának. 

A házasságkötések száma lendületes emelkedésnek indult 2010 után, és eddigi csúcsát 2021-ben érte el. Az utána következő, kihívásokkal teli évek ugyan némi visszaesést hoztak, de örömteli hír, hogy a házasságkötések száma tavaly szeptember és december között a korábbi év azonos időszakához képest már 13,4 százalékkal emelkedett.

Ahogy a KINCS kutatási eredményei is mutatják, a magyarok biztonságra és békére vágynak az otthonaikban is. Nem véletlen, hogy 

a gyermekvállalási kedv szorosan kapcsolódik a stabilitást hozó körülményekhez: sokkal szívesebben alapítanak családot a házasságban élők, a saját ingatlannal és a biztos munkahellyel rendelkezők.

 Habár manapság sokan, sokféle célból támadják a házasság intézményét, ez a fajta elköteleződés ma is egyet jelent a biztonsághoz és a gyarapodáshoz vezető úttal. A magyar kormány házasságot és családalapítást támogató intézkedései, például a babaváró vagy az otthonteremtési támogatások is azt a célt szolgálják, hogy 

aki házasságban és családban szeretne élni, minél kevesebb anyagi akadállyal szembesüljön, sőt járjon jobban másokhoz képest.

 Ez közös érdekünk, hiszen a kiegyensúlyozott házasságok és családok jelentik a jól működő társadalom alapját. A házasság egyszerre védő és védendő érték az egyének és tágabb közössé­geink szempontjából is.

A szerző a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke

