Bódis Kriszta

Az ózdi romák szerint Bódis Kriszta lenyúlta a támogatásukat

Ferencz Orsolya, a Fidesz képviselőjelöltje egy videóban arról beszélt: nem véletlenül nem Ózdon indul képviselőjelöltként Bódis Kriszta, ugyanis az ottani romák szerint eltűnt a pénzükkel, a józsefvárosiak pedig még nem ismerik.

2026. 02. 03. 16:13
Magyar Péter és Bódis Kriszta Forrás: Ellenpont
– Hétesben semmit nem csinált, pedig kapott nagyon sok támogatást Bódis Kriszta. Ezt nem mi mondjuk, hanem azok az ottani romák, akiket ő állítólag megsegített. De nézzék csak, mit is mondanak az ózdiak egy tévéstábnak – mondta Ferencz Orsolya. A Fidesz józsefvárosi parlamenti képviselőjelöltje a HírTV Célpont című műsorára utalt, amelynek stábja Ózodon forgatott, s amelyben a helyi romák arról beszélnek, hogy a támogatásként kapott pénzt elviszik a településről, de hogy hová, azt „Kriszta” tudja. A műsorban az is elhangzik, hogy az ózdi romák szerint Bódis Kriszta „lenyúlta” őket, nem megsegítette.

Budapest, 2025. augusztus 28. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos beszédet mond a Farkas, Simonyi, Kapu, Cserényi - űrhajóslegendák egy színpadon című rendezvényen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Simonyi Károly Teremében 2025. augusztus 28-án. MTI/Hegedüs Róbert
Ferencz Orsolya ellenfele Bódis Kriszta lesz Fotó: MTI 

– Így már teljesen világos, hogy miért nem Ózdon méretteti meg magát Bódis Kriszta, ahol évekig tevékenykedett, hanem ehelyett idejött hozzánk, Józsefvárosba, ahol kevésbé ismerik. Ám ezen felül is sok lehet a gond Bódis Kriszta alapítványa körül – hangsúlyozta Ferencz Orsolya. Felidézte, hogy 

sajtóhírek szerint lába kelt legalább 775 millió forintnak, amit egy dán támogatótól kapott. Bódis Kriszta pedig nem hajlandó tisztázni, hogy mit tett az alapítványa a pénzzel.

– Mi, józsefvárosiak, ferencvárosiak és belvárosiak joggal várjuk el, hogy az, aki az emberek bizalmára pályázik, el tudjon számolni a roma gyerekek felzárkóztatására kapott támogatásokkal. Kriszta, ezt nem lehet tovább elsunnyogni. Hol van a pénz!? – tette fel a kérdést a Fidesz jelöltje.

Borítókép: Bódis Kriszta (Fotó: Facebook)


