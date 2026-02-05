Szombaton lesz az állatok farsangja + videó

Rendkívüli

Farsangi programokat szervez szombaton a Fővárosi Állat- és Növénykert. Jelmezes foglalkozásokkal és különféle állatos bemutatókkal készülnek 10 és 15 óra között.

Szombaton farsangi programokat tart a Fővárosi Állat- és Növénykert 10 és 15 óra között.A jelmezes és kézműves-foglalkozások mellett

több állatbemutató is szerepel a programban.

A nap folyamán különböző helyszíneken játékos foglalkozásokat, felfedezőtúrát és ismeretterjesztő előadásokat tartanak, délután pedig a Csürrentő együttes táncháza zárja a programot.

