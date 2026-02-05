Szombaton lesz az állatok farsangja + videó

Szombaton farsangi programokat tart a Fővárosi Állat- és Növénykert 10 és 15 óra között.A jelmezes és kézműves-foglalkozások mellett
több állatbemutató is szerepel a programban.
A nap folyamán különböző helyszíneken játékos foglalkozásokat, felfedezőtúrát és ismeretterjesztő előadásokat tartanak, délután pedig a Csürrentő együttes táncháza zárja a programot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!