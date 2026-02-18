tisza pártamerikai egyesült államokpodcastMagyar Péter

Ankét Feróval – Magyar Péter semmibe sem tud belebukni? + videó

Feró szerint Magyar Péter a Tisza Párt müncheni kiruccanásán úgy ült az asztalnál, mintha már ő lenne a magyar miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 14:51
Évértékelő, Rubio külügyminiszter látogatása, hazai belpolitikai élet és a Nyugat. Feró szerint egy olyan nagyhatalommal, mint az Amerikai Egyesült Államok, még soha nem voltunk annyira jóban mi, magyarok, mint most. Az Ankét Feróval című podcastműsorunkból most sem maradt ki Magyar Péter, akinek botrányos ügyeit részletesen megvitatta Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője és Nagy Feró zenész.

Orbán Viktor hétvégi évértékelőjével indították az adást, Feró azzal maximálisan egyetértett, hogy hihetetlen, ami az ellenzéki térfélen zajlik, 

a Tisza Párt előre megmondja, hogy hazudni fog.

Majd hozzátette, annak viszont örül, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonult a közéletből, bár tart attól, még visszatérhet, mert hiányzik neki a reflektorfény.

Rátértek Marco Rubio amerikai külügyminiszter magyarországi látogatására, aki lényegében megfogalmazta, hogy hazánk védelmi szempontból is számíthat az Egyesült Államokra. Feró szerint amióta ő él, azt látja, soha nem volt ilyen jó kapcsolatunk az USA-val, mint most.

Kitárgyalták az adásban azt is, milyen volt a Tisza Párt müncheni kiruccanása, ahol Feró szerint úgy ült az asztalnál Magyar Péter, mintha már ő lenne a magyar miniszterelnök. 

Itt került szóba az a fehér porral átitatott házibuli is, amelyről az egész ország beszél. Feró feltette a kérdést: 

Magyar Péter ebbe sem tud belebukni? Semmibe sem tud belebukni? Mint fogalmazott, ha ő venne részt egy hasonló drogos buliban, már ízekre szedte volna a média.

A nyugati világról, az ott történt borzalmakról, valamint a nagy túlélésekről még többet láthatnak, hallhatnak az Ankétban. 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

