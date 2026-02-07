Rendkívüli

Orbán Viktor: Arról, hogy háborúba megyünk vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni, ez a választás tétje

Dálnoki Áron beismerte, hogy valóban a Tisza megszorítócsomagja szivárgott ki + videó

Dálnoki Áron egy videófelvételen elismerte, hogy a a Tisza-csomag már 2025 elején létezett, és annak részletei folyamatosan kiszivárogtak. A Tűzfalcsoport által nyilvánosságra hozott felvételek azt igazolják, hogy Magyar Péter pártjának a brutális megszorításokat tartalmazó tervei korábban elkészültek.

Forrás: Tűzfalcsoport2026. 02. 07. 14:16
Dálnoki Áron, a korábban Magyar Péternek dolgozó gazdasági szakember elismerte, hogy már 2025 januárban voltak konkrét gazdaságpolitikai tervek – hívja fel a figyelmet legújabb bejegyzésében a Tűzfalcsoport.  

A portál felidézi, hogy Dálnoki már egy 2024. augusztus 28-ai fórumon úgy fogalmazott, hogy

Mi írjuk a kormányprogramot, nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni.

 Tehát a Tisza-féle Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram egyik aláírója elismerte, hogy ekkor már készült a Tisza Párt később nyilvánosságra került 1300 milliárdos megszorítást tartalmazó megszorítócsomagja. 

A Tűzfalcsoport birtokába került egy egy újabb, 2025. január 11-i keltezésű videó, amelyen Dálnoki Áron elismeri, hogy folyamatosan szivárog ki a Tisza gazdaságpolitikai programja. 

Emlékeztettek arra, hogy 2024 júliusában megjelent híradások szerint Magyar Péter egy brüsszeli eseményen azt mondta, hogy „nem mindig kell a magyar megoldást erőltetni” – ez pedig  egybevág azzal, amit Dálnoki Áron mondott a Tisza gazdaságpolitikájáról, azaz hogy külföldi mintákat fognak követni.

Borítókép: Dálnoki Áron és Magyar Péter (Forrás: Facebook)


