Dálnoki Áron beismerte, hogy valóban a Tisza megszorítócsomagja szivárgott ki + videó

Dálnoki Áron, a korábban Magyar Péternek dolgozó gazdasági szakember elismerte, hogy már 2025 januárban voltak konkrét gazdaságpolitikai tervek – hívja fel a figyelmet legújabb bejegyzésében a Tűzfalcsoport.

A portál felidézi, hogy Dálnoki már egy 2024. augusztus 28-ai fórumon úgy fogalmazott, hogy

Mi írjuk a kormányprogramot, nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni.

Tehát a Tisza-féle Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram egyik aláírója elismerte, hogy ekkor már készült a Tisza Párt később nyilvánosságra került 1300 milliárdos megszorítást tartalmazó megszorítócsomagja.

A Tűzfalcsoport birtokába került egy egy újabb, 2025. január 11-i keltezésű videó, amelyen Dálnoki Áron elismeri, hogy folyamatosan szivárog ki a Tisza gazdaságpolitikai programja.

Emlékeztettek arra, hogy 2024 júliusában megjelent híradások szerint Magyar Péter egy brüsszeli eseményen azt mondta, hogy „nem mindig kell a magyar megoldást erőltetni” – ez pedig egybevág azzal, amit Dálnoki Áron mondott a Tisza gazdaságpolitikájáról, azaz hogy külföldi mintákat fognak követni.