Deák Dániel: Zavarja a tiszásokat a Lázárinfók sikere

Ismét fizetett provokátorokat küldött a Tisza, hogy megzavarják a Lázárinfót – írta közösségi oldalán közzétett gyorselemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett: Lázár János ezúttal Győrben tartott fórumot, amely iránt ismét hatalmas volt az érdeklődés, négy órán keresztül válaszolt mindenkinek a kérdésére. Hozzátette, ilyet Magyarországon még egyetlen egy politikus sem csinált, és látható módon nagyon zavarja a tiszásokat a Lázárinfók elképesztő sikere, ezért küldik a fizetett provokátorokat.

A tiszás provokátorok egyik mélypontja az volt, amikor a háborún nevettek és bekiabáltak, amikor Lázár János az áldozatokról beszélt. A miniszter nem jött zavarba, határozottan helyre tette mindazokat, akik ezen élcelődtek, a reakciója hatalmas tapsot váltott ki a teremben

– írta Deák Dániel. Szerinte a tiszások hatalmas öngólt lőttek: Lázár Jánost láthatóan inspirálta a helyzet és minden kritikus vagy támadó jellegű kérdésre kimerítően reagált, a provokátorok a Lázárinfó végére meg is unták a bekiabálást és inkább hazamentek. – Látták, hogy nem értek célt, sőt, inkább kontraproduktív volt a fellépésük. Beszédes az is, hogy míg a Lázárinfón a tiszás provokátorokat is meghallgatják, addig Magyar Péter mindenkit rendőrökkel vitet el a fórumáról, aki nem ért vele egyet – hívta fel a figyelmet a különbségre az elemző. Emlékeztetett arra is, a Fidesz hétvégi balmazújvárosi győzelme megmutatta, hogy hamisak azok a baloldali kutatások, amelyek elsöprő Tisza-előnyt vizionálnak, hiszen ha valóban ez lenne a helyzet, a korábban ellenzék által nyert körzetet magabiztosan kellett volna nyernie a nyíltan tiszás ellenzéki jelöltnek. Ehelyett a Fidesz győzött.

Magyar Péterék is tudják, hogy a Fidesz vezet, ezért egyre látványosabban pánikolnak és balhéval, provokációval igyekeznek teret nyerni. Ez azonban sosem volt nyerő Magyarországon, a magyarok többsége ugyanis mindig azt a politikai erőt választja, amelyik biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt és elutasítja a provokációt és a balhét

– hangsúlyozta Deák Dániel.