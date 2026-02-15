Disznótorral kezdődött a vasárnap Orbán Viktornak

Nem telik eseménytelenül a vasárnap sem Orbán Viktor számára. A miniszterelnök kora reggel Pátyon járt, ahol egy disznóvágáson vett részt.

Orbán Viktor a pátyi disznóvágáson Forrás: Facebook

A kormányfő közösségi oldalán megosztott bejegyzéshez mindössze ennyit írt:

Végre disznótor! Pátyon indult a nap.

A poszt tanúsága szerint már a hajnali órákban megkezdődtek a programok.

Mint ismert, Orbán Viktor szombaton tartotta évértékelő beszédét, így a hétvége a politikai program után egy vidéki eseménnyel folytatódott.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)