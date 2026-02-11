Egyszeri juttatást kapnak a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak

Egyszeri, bruttó négyszázezer forint juttatást folyósít a költségvetéséből a Belügyminisztérium a rendvédelmi szervek rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak.

Fotó: Ladóczki Balázs

Pintér Sándor belügyminiszter a rendészeti államtitkár, valamint a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Terrorelhárítási Központ parancsnokai jelenlétében közölte:

az ágazat 2025-ben eredményesebb munkát végzett mint 2024-ben, Magyarország továbbra is Európa egyik legbiztonságosabb országa.

A tárcavezető ezért – az irányított szervek vezetőinek javaslatára – egyszeri juttatás kifizetéséről döntött, amely február 28-ig megérkezik az érintettek számlájára. A jogosultak körét egy rövidesen megjelenő miniszteri rendelet tartalmazza. A tárcavezető további sikereket kívánt a rendvédelmi szervek rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, megköszönte az együttműködésüket.