halálvádlottrendőr ismerős

Előbb a rendőr ismerőst hívták a halálra rugdosott férfihoz, csak utána a mentőket

Helybenhagyta a Pécsi Ítélőtábla kedden jogerősen annak a férfinak a tízéves fegyházbüntetését, aki halálra rugdosta élettársa apját 2024 őszén egy somogyi településen – tájékoztatott a táblabíróság.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 17. 18:27
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ítélőtábla megalapozottnak találta az ügyben első fokon eljáró Kaposvári Törvényszéknek a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt elmarasztaló döntését, amelyben szerepelt, hogy az elkövető feltételes szabadságra nem bocsátható.

A táblabíróság beszámolt arról, hogy a vádlott és élettársa egy házban élt a nő apjával. Mindannyian rendszeresen fogyasztottak alkoholt, olyankor az apa sértegette lányát, emiatt a vádlott és közte többször volt konfliktus.

A két férfi 2024. szeptember 19-én is szóváltásba keveredett. A vádlott indulatos lett, a sértettet arcon ütötte, kiküldte a házból, az udvaron a földre lökte, a fejét és a felsőtestét rugdosta.

A támadó az élettársa felszólítására abbahagyta az eszméletét vesztő férfi bántalmazását, majd felhívta rendőrként dolgozó ismerősét, és beszámolt neki a történtekről. A mentők a sértettet kórházba vitték, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRadnai Márki

Juj de izgi!

Bayer Zsolt avatarja

Hogy biztos-e? Egészen biztos, hogy biztos!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu