Tizennégy tonnás hajó süllyedt el a Dunában Újpestnél, most hozták felszínre a kutató-mentők + videó

Egy 13 méter hosszú, 14 tonnás hajó vált a jegesedés áldozatává a napokban. A vízi jármű a két-három méter mély vízbe süllyedt, csupán a kormányállásának egy része emlékeztetett arra, mi rejtőzik a felszín alatt – számolt be az esetről a közösségi oldalán a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.
Részletezték, hogy a tulajdonos megbízásából térítéses feladatként vállalták el a műszaki mentést. Speciális megoldásokkal a búváraikkal a víz alatt lezárták a nyílászárókat, hogy megállítsák a víz utánpótlását, majd nagy teljesítményű szivattyúkkal kezdték meg a hajótest kiürítését. Bár adódtak hirtelen vízbetörések, sikerült időben reagálni ezekre, így a hajó végül újra úszni kezdett.
Hozzáfűzték, büszkeséggel tölti el őket, hogy mentés közben nem keletkezett tervezetlen anyagi kár, és kiemelt szempont volt a környezetvédelem is. A minimális, elkerülhetetlen gázolajfolyást a vízügyi szakemberek speciális eszközökkel azonnal korlátozták és kezelték. A Folyami Katasztrófavédelemnek megköszönték a logisztikai támogatást. is.
