Hihetetlen, hogyan találták meg az eltűnt farmosi férfit

Egy férfi február 12-én éjszaka eltűnt, és napokig nem adott életjelt magáról. Az esetről a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat számolt be közösségi oldalán. A keresés végül sikerrel zárult, az eltűnt személyt megtalálták – írta az Origo.

Napokig tartó keresés után találták meg az eltűnt farmosi férfit – képünk illusztráció (Fotó: Pexels/Lennart Wittstock)

Az eltűnt férfit Farmos külterületén sikerült megtalálni

A kutatás február 15-én hajnalban indult meg szervezetten, miután a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bevonta a kutató-mentőket az ügybe. Ezt megelőzően a farmosi vadásztársaság munkatársai a Pest vármegyei község külterületén rátaláltak az eltűnt férfi gépjárművére.

A keresésbe több kutató-mentő egység kapcsolódott be, valamint együttműködő partnerként a Mantrailing Akadémia Alapítvány is megkezdte a munkát az eltűnés helyszínén. A terepen mantrailing, illetve személykereső kutyákkal dolgoztak, a sűrűbb területek átvizsgálásával.

Az ügyben február 16-án történt előrelépés, amikor a férfi

telefonon kapcsolatba lépett egy ismerősével.

A lemerülőfélben lévő, időszakosan kikapcsoló készülék cellaadatainak elemzése alapján a szakemberek egy több négyzetkilométeres külterületet tudtak behatárolni. A keresés ezt követően terepjárókkal, quadokkal és drónokkal folytatódott. Este 19 óra után a férfi üzenetet küldött, amelyben pontosabb helymeghatározást adott meg.

Ennek alapján két, a környéket jól ismerő polgárőr rátalált az eltűnt személyre. A férfi épségben előkerült.

A kutató-mentők közlése szerint

az eltűnés okait nem vizsgálják.

A bejegyzésben megköszönték a rendőrség, az együttműködő szervezetek és a keresésben részt vevők munkáját, kiemelve az összehangolt fellépés jelentőségét.