Elütöttek egy tizenkét éves gyermeket Borsodban, a rendőrség segítséget kér

A rendelkezésre álló adatok szerint egy ismertlen sofőr január 30-án nem sokkal este fél nyolc előtt Emődön, az Arany János út 21 szám előtt elütött egy tizenkét éves fiút. Az autó típusa nem ismert. A baleset után a sofőr a helyszínről segítségnyújtás, illetve adatai hátrahagyása nélkül hajtott el a helyszínről.