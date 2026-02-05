Segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt folytat eljárást ismeretlen tettessel szemben a Miskolci rendőrkapitányság – írja a rendőrségi portál.
Elütöttek egy tizenkét éves gyermeket Borsodban, a rendőrség segítséget kér
Fotó a cikkben.
A rendelkezésre álló adatok szerint egy ismertlen sofőr január 30-án nem sokkal este fél nyolc előtt Emődön, az Arany János út 21 szám előtt elütött egy tizenkét éves fiút. Az autó típusa nem ismert. A baleset után a sofőr a helyszínről segítségnyújtás, illetve adatai hátrahagyása nélkül hajtott el a helyszínről.
A miskolc rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármit tud az ügyről, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
