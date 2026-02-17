emberölésgyilkosságszolnokrendőr

Elkapták a szolnoki gyilkosság feltételezett tettesét + videó

A rendőrök rövid időn belül elfogták a 46 éves abonyi férfit, akit a szolnoki emberölés elkövetésével gyanúsítanak. Kihallgatásakor beismerő vallomást tett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 17. 21:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Őrizetbe vették azt a 46 éves abonyi férfit, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy megölt egy idős embert hétfőn Szolnokon – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A helyszínen kedden délelőtt még zajlott a rendőri munka. Fotó: Szoljon/Nagy Balázs

A vármegyei rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központjába hétfőn, valamivel fél négy előtt érkezett bejelentés arról, hogy egy férfit holtan találtak szolnoki otthonában.

A sértettet egy ismerőse bántalmazta, több éles eszközzel.

A nyomozók a bejelentéstől számított 15 órán belül a lakhelyén fogták el a gyanúsítottat. Kihallgatásán beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy szóváltást követően bántalmazta a sértettet.

A nyomozó hatóság kezdeményezi a tettes letartóztatását.

A Szoljon beszámolója szerint az idős férfi

holttestét a postás találta meg, amikor a nyugdíját hozta ki.

– Nagyon jó ember volt – így jellemezték a sértettet az ismerősei. A gyilkosság Szolnok egyik legbiztonságosabb részén történt. A helyiek értetlenül állnak az eset előtt.

 

Borítókép: Őrizetben a szolnoki emberölés gyanúsítottja (Forrás: Rendőrség)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Vécépapír-Cipolla rajongói

Bayer Zsolt avatarja

Hát, nincsenek túl sokan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu