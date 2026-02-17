Elkapták a szolnoki gyilkosság feltételezett tettesét + videó

Őrizetbe vették azt a 46 éves abonyi férfit, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy megölt egy idős embert hétfőn Szolnokon – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A helyszínen kedden délelőtt még zajlott a rendőri munka. Fotó: Szoljon/Nagy Balázs

A vármegyei rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központjába hétfőn, valamivel fél négy előtt érkezett bejelentés arról, hogy egy férfit holtan találtak szolnoki otthonában.

A sértettet egy ismerőse bántalmazta, több éles eszközzel.

A nyomozók a bejelentéstől számított 15 órán belül a lakhelyén fogták el a gyanúsítottat. Kihallgatásán beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy szóváltást követően bántalmazta a sértettet.

A nyomozó hatóság kezdeményezi a tettes letartóztatását.

A Szoljon beszámolója szerint az idős férfi

holttestét a postás találta meg, amikor a nyugdíját hozta ki.

– Nagyon jó ember volt – így jellemezték a sértettet az ismerősei. A gyilkosság Szolnok egyik legbiztonságosabb részén történt. A helyiek értetlenül állnak az eset előtt.

Borítókép: Őrizetben a szolnoki emberölés gyanúsítottja (Forrás: Rendőrség)