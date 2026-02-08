Ezért érdemes figyelni az amerikai kutatócégre, amelyik kimutatta a Fidesz előnyét a pártversenyben

Egy tekintélyes amerikai intézet kutatása szerint a Fidesz–KDNP a legnépszerűbb politikai erő Magyarországon, a Tisza Párt le van maradva a népszerűségi versenyben – mondta Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Szikra Levente (Forrás: Facebook)

Az elemző arra reagált, hogy az Index megbízásából készült amerikai kutatás szerint egy most vasárnap tartott választáson továbbra is a Fidesz–KDNP győzne, a felmérés szerint a választók jelentős része kockázatokat lát egy Magyar Péter vezette kormányváltásban. Elmondta, hogy a felmérést készítő McLaughlin & Associates nagy tekintélyű, nagy tapasztalatú, komolyan vehető intézet, amely Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök mellett más konzervatív politikusoknak is dolgozott világszerte, az Egyesült Államokban különösen sok ügyfelük van, és Magyarországon is végeznek közvélemény-kutatásokat.

Kiemelte:

ezt azért érdemes elmondani, mert az elmúlt hónapokban Magyarországon nagyon sok közvélemény-kutatás látott napvilágot, ezek között sokszor nagy ellentmondás van.

– Nem mindegyik intézet számaival lehetünk ugyanannyira magabiztosak, nem mindegyik intézet számait tekinthetjük azonos módon megbízhatónak, de a McLaughlin & Associates olyan intézet, amely feltétlenül érdemes a figyelemre – mondta. Hozzátette: az áprilisi választásig még sok idő van, választási verseny egyértelműen létezik, de a Fidesz–KDNP fordul rá a kampányidőszak hivatalos kezdetére vezető pozícióból.

Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Az Alapjogokért Központ elemzője kitért arra, hogy nagyon világosan eltér a két fő politikai erő üzenete:

a Fidesz–KDNP a magyar, a Tisza Párt a brüsszeli utat választaná, például a Fidesz–KDNP konfliktust is vállalna az európai vezetőkkel az energiakérdésben, hogy oroszt gázt vásárolhasson.

Másik példaként említette, hogy nyártól kell alkalmazni a migrációs paktumot, amit egy Fidesz–KNDP vezette kormány nem hajtana végre, míg a Tisza Pártnak nyilvánvalóan szándékában áll. Szikra Levente felvetette, hogy a Tisza Párt szombaton bemutatott programjában az orosz gáz kivezetése szerepel 2035-ig, és miután az Európai Unió ezt a dátumot 2027-ben jelölte meg, azt kérdezte, hogyan oldanák meg ezt a nyolc évet.