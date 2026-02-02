garázdaságbíróságfurgonfélelemkeltésanyaerőszak

Vádat emeltek az anya-fia páros ellen Mezőkovácsházán

Fényes nappal, egy forgalmas utcában fajult tettlegességig egy régi konfliktus Mezőkovácsházán. Egy helyi nő és fiatalkorú fia közösen hajtotta végre a garázdaságot.

2026. 02. 02. 15:11
Garázdaság vádja miatt indítottak eljárást egy 34 éves mezőkovácsházi nő és 17 éves fia ellen, miután tavaly májusban akciófilmbe illő jelenetek zajlottak le a város egyik utcájában. A Gyulai Járási Ügyészség közlése szerint az erőszakos fellépés kihívóan közösségellenes volt, és alkalmas arra, hogy riadalmat keltsen a járókelőkben – írta az Origo.

A garázdaság félelmet keltett a járókelőkben
A garázdaság félelmet keltett a járókelőkben. Fotó: Shutterstock

A vádirat szerint az anya 2024. május 8-án furgonjával haladt a Kossuth Lajos utcában, mellette utazott a kamasz fia. Amikor észrevettek egy gyalogosan közlekedő férfit, aki futószáron vezetett egy csikót. A nő – korábbi személyes ellentét miatt – megállt. A járműből elsőként a fiú ugrott ki, és többször megpróbálta megütni a férfit.

 

Garázdaság Mezőkovácsházán egy békés kis utcában

A helyzet pillanatok alatt elfajult. Az anya is kiszállt az autóból, hátulról lefogta a sértettet, aki a földre került. Ezt kihasználva a fiú több alkalommal fejen ütötte és megrúgta a férfit, miközben az anya is részt vett a bántalmazásban. A támadás mindvégig a nyílt utcán zajlott, így több járókelő is szemtanúja lehetett a történteknek.

A bántalmazást követően a nő és fia visszaszálltak a furgonba, majd elhagyták a helyszínt. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, amelyek nyolc napon belül gyógyultak, az ügy azonban nem maradt következmények nélkül.

Az ügyészség álláspontja szerint az anya különösen súlyosan járt el azzal, hogy gyermekét bevonta az erőszakos cselekménybe, megszegve ezzel nevelési kötelezettségét és veszélyeztetve fia erkölcsi fejlődését. A hatóságok ezért a nő ellen kiskorú veszélyeztetése, garázdaság és könnyű testi sértés miatt, míg a fiú ellen garázdaság és könnyű testi sértés miatt emeltek vádat.

A vádhatóság indítványa alapján az anya elzárásra számíthat, a fiatalkorúval szemben pedig próbára bocsátást és pártfogó felügyeletet javasoltak. Az ügyben a bíróság dönt majd a felelősség és a büntetés mértékéről.

A közelmúltban Csongrád-Csanád vármegyében is történt egy filmbe illő garázdaság, ahol egy ittas férfi beindított láncfűrésszel követelte gyermekét édesanyjától. A konfliktust a rendőrök beavatkozása szakította meg.

 

Borítókép: Pixabay.com

 

 

