Gyalogh-Töreki Judit lett Kemenesmagasi polgármestere

Gyalogh-Töreki Juditot választották meg polgármesternek vasárnap a Vas vármegyei Kemenesmagasi községben, ahol a korábbi faluvezető, Mesterházyné Budinszky Adrienn lemondása miatt kellett időközi polgármester-választást tartani – közölte a település jegyzője.

A felvétel illusztráció

Vörös Andrea elmondta:

a 729 választásra jogosult közül 385-en vettek részt a voksoláson, a leadott szavazatok közül 380 volt érvényes, 4 érvénytelen, egy pedig hiányzott az urnából.

A jegyző részletezte: a négy független jelölt közül a polgármesternek megválasztott Gyalogh-Töreki Juditra 206-an szavaztak, a második lett Jordanits Krisztián Ákos 85 szavazattal, harmadikként Berghoffer Gábor végzett, aki 80 szavazatot kapott, a negyedik pedig Andó Ildikó lett 9 szavazattal.