Halálra szúrták a közkedvelt, egykori ökölvívót: ítéletet hirdetett a Gyulai Törvényszék

Kilenc év börtönbüntetésre ítélte a Gyulai Törvényszék pénteken első fokon azt a férfit, aki 2023 augusztusában halálra késelte Szabó Sándor Pál egykori ökölvívó bajnokot a békéscsabai Munkácsy Hotelben.

Szabó Sándor Pál egykori ökölvívó bajnok Forrás: Magyar Ökölvívók Szövetsége

A bíróság emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek az érdi férfit, aki feltételes szabadságra nem bocsátható. Büntetésébe beszámítják a 2023. augusztus 16-tól tartó fogvatartásának idejét.

A másodrendű vádlott – aki segítette az elkövetőt Békéscsabáról Monorra jutni – bűnpártolás miatt két év fegyházbüntetést kapott, amely alól feltételesen sem bocsátható szabadlábra.

Borombós Anita bíró hangsúlyozta,

mindkét vádlott esetében a büntetés középmértékénél enyhébb szabadságvesztést szabott ki.

Az elsőrendű vádlott esetében figyelembe vette büntetlen előéletét, azt, hogy önként feladta magát és hosszabb ideje van letartóztatásban, és hogy a történtekben az áldozat magatartása is szerepet játszott. A másodrendű vádlott esetében súlyosbító körülményként merült fel többszörösen büntetett előélete.

Részegen balhézott, majd bicskával támadt

Az elsőrendű vádlott 2023 augusztusában nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott el akkori élettársa és barátai társaságában a békéscsabai Munkácsy Hotelban. Sértegette a személyzetet, miután közölték vele, hogy zárnak, és ittassága miatt már nem szolgálják ki.

Fotó: Dinya Magdolna / MW

A hotel vezetésének utasítása alapján konfliktus esetén Szabó Sándor Pált kellett értesíteniük a dolgozóknak, aki eseti jelleggel, megbízásos alapon látta el a biztonsági feladatot.

Az esetet rögzítette a szálloda csak képet rögzítő kamerája. Ez alapján a bíróság – tanúvallomásokkal és szakértői véleményekkel alátámasztott határozata szerint – rekonstruálta, hogy a megérkező Szabó Sándor ütötte meg először az elégedetlenkedő vendéget, aki az ütéstől a földre került, ezután 12 másodpercig semmi sem történt.

Az elsőrendű vádlott azonban magához vett egy korábban a barátnője farzsebére felakasztott bicskát, amellyel többször megszúrta láb- és ágyéktájékon a hotel biztonsági alkalmazottját.

A kamera felvételén látszik, hogy fröcskölve folyt a vér a férfiből, halálát az artériát ért szúrásokból eredő heveny vérvesztés okozta, ezt igazságügyi orvosszakértői vélemény is megerősítette – közölte a bíró.