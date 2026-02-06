halálvádlottszabó sándor pálmunkácsy hotel

Halálra szúrták a közkedvelt, egykori ökölvívót: ítéletet hirdetett a Gyulai Törvényszék

Kilenc év börtönbüntetésre ítélte első fokon a Gyulai Törvényszék azt az érdi férfit, aki 2023 augusztusában halálra késelte Szabó Sándor Pált a Munkácsy Hotelben. Az ítélet nem jogerős.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 17:08
Kilenc év börtönbüntetésre ítélte a Gyulai Törvényszék pénteken első fokon azt a férfit, aki 2023 augusztusában halálra késelte Szabó Sándor Pál egykori ökölvívó bajnokot a békéscsabai Munkácsy Hotelben.

Szabó Sándor Pál egykori ökölvívó bajnok Forrás: Magyar Ökölvívók Szövetsége 

A bíróság emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek az érdi férfit, aki feltételes szabadságra nem bocsátható. Büntetésébe beszámítják a 2023. augusztus 16-tól tartó fogvatartásának idejét.

A másodrendű vádlott – aki segítette az elkövetőt Békéscsabáról Monorra jutni – bűnpártolás miatt két év fegyházbüntetést kapott, amely alól feltételesen sem bocsátható szabadlábra.

Borombós Anita bíró hangsúlyozta, 

mindkét vádlott esetében a büntetés középmértékénél enyhébb szabadságvesztést szabott ki. 

Az elsőrendű vádlott esetében figyelembe vette büntetlen előéletét, azt, hogy önként feladta magát és hosszabb ideje van letartóztatásban, és hogy a történtekben az áldozat magatartása is szerepet játszott. A másodrendű vádlott esetében súlyosbító körülményként merült fel többszörösen büntetett előélete.

Részegen balhézott, majd bicskával támadt

Az elsőrendű vádlott 2023 augusztusában nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott el akkori élettársa és barátai társaságában a békéscsabai Munkácsy Hotelban. Sértegette a személyzetet, miután közölték vele, hogy zárnak, és ittassága miatt már nem szolgálják ki. 

20260126 Gyomaendrőd Tehergépkocsi ütközött személyautóval a 46-os főúton. Fotó: Dinya Magdolna DM Békés Megyei Hírlap Képen: Suzuki Vitara rendőrautó
Fotó: Dinya Magdolna / MW

A hotel vezetésének utasítása alapján konfliktus esetén Szabó Sándor Pált kellett értesíteniük a dolgozóknak, aki eseti jelleggel, megbízásos alapon látta el a biztonsági feladatot.

Az esetet rögzítette a szálloda csak képet rögzítő kamerája. Ez alapján a bíróság – tanúvallomásokkal és szakértői véleményekkel alátámasztott határozata szerint – rekonstruálta, hogy a megérkező Szabó Sándor ütötte meg először az elégedetlenkedő vendéget, aki az ütéstől a földre került, ezután 12 másodpercig semmi sem történt.

Az elsőrendű vádlott azonban magához vett egy korábban a barátnője farzsebére felakasztott bicskát, amellyel többször megszúrta láb- és ágyéktájékon a hotel biztonsági alkalmazottját.

A kamera felvételén látszik, hogy fröcskölve folyt a vér a férfiből, halálát az artériát ért szúrásokból eredő heveny vérvesztés okozta, ezt igazságügyi orvosszakértői vélemény is megerősítette – közölte a bíró.

Elbukott a védelem érvelése

Kifejtette, elutasította az elsőrendű vádlott védője által behozott magánszakértői orvosi véleményt az eljárási szabályok megsértése miatt. A védelem szerint nem érkezett olyan mentő a sértetthez, amelyen lett volna vérkészítmény, és ez, illetve egy rosszul behelyezett mellkasi dréncső járult hozzá a halálhoz.

A bíró ezzel kapcsolatban azt mondta: 

Magyarországon csak mentőhelikopterekben van vérkészítmény, és az orvosszakértő megállapítása szerint a helyszínen azonnal elvégzett műtét sem menthette volna meg az áldozat életét. 

Elutasította a bíró azt a védekezést is, miszerint úgynevezett szituációs jogos védelemből követte volna el a férfi a cselekményt. Az igazságügyi pszichiátriai szakértő szerint az elkövetőnek indulatkezelési problémái voltak.

A bíró hangsúlyozta, 

a lefoglalt bizonyíték alapján egyértelmű, hogy nem igaz a védelem azon álláspontja sem, hogy a Szabó Sándor által viselt kesztyűben olyan betét volt, amely fokozta az ütések erejét.

A másodrendű vádlott esetén a bíró felhívta a figyelmet arra, hogy vallomásai között ellentmondások vannak, életszerűtlen történetet adott elő arról, milyen furgon vette fel őket. Egyértelműen azonosítható továbbá, hogy az ő mobiltelefonján keresztül zajlottak azok a hívások, amelyek segítségével a helyszínről elmenekítették egy monori tanyára az elsőrendű vádlottat, aki a történtek utáni nap önként adta fel magát a rendőrségen.

Az elhunyt Szabó Sándor magyar bajnoki ezüstérmet szerzett ökölvívóként, később edzőként dolgozott, többek közt a felnőttválogatottnál is szerepet vállalt; az ökölvívás mellett más küzdősportokban is kiemelkedő sikereket ért el versenyzőivel.

Az ítélet nem jogerős. Mindkét vádlott ügyvédje fellebbezést jelentett be. Az elsőrendű vádlott vezető ügyvédje szerint sérült védence tisztességes eljáráshoz fűződő joga és téves ítélet született. A másodrendű vádlott ügyvédje kérvényezte a kényszerintézkedés megszüntetését. Ezt a bíró jóváhagyta, de az elsőrendű vádlott esetében fenntartotta a letartóztatást.

Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

 

