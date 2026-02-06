Meg is halhatott volna, úgy megvertek egy férfit a HÉV végállomásán

Ezt követően az elkövetők testszerte bántalmazni kezdték a sértettet, végül a 43 éves vádlott ököllel, nagy erővel fejen ütötte. A sértett elesett, fejét a peron aszfaltjába ütötte és elvesztette az eszméletét. A vádlottak ezt követően sietve elhagyták a helyszínt.

A járókelők által értesített mentők a néhány perc után eszméletét visszanyerő sértettet kórházba szállították. A sértett súlyos sérülést szenvedett, a támadás módjára és a fejsérülésre figyelemmel azonban fennállt az életveszély bekövetkezésének a reális lehetősége is.