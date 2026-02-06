Vádat emelt egy trió ellen a Fővárosi Főügyészség, akik a vád szerint egy HÉV-végállomás peronján belekötöttek egy férfiba, majd egyikük annyira megütötte, hogy a megtámadott elesett és beütötte a fejét, súlyos sérülést szenvedve.
Meg is halhatott volna, úgy megvertek egy férfit a HÉV végállomásán
Hárman.
A vádirat szerint egy 43 éves férfi a 31 éves öccsével és annak 30 éves élettársával együtt közösen italozott 2023. július 15-én késő este, a XIV. kerület Örs vezér tere HÉV-végállomás peronján. Itt szóváltásba keveredtek a szintén ittas sértettel. A veszekedés során a 43 éves férfi kiabálni kezdett, majd félmeztelenre vetkőzve – a társaival együtt – a sértett felé indult. Áldozatuk megpróbált elmenekülni, és leugrott a sínekre, az ütköző elé. A 43 éves támadó utánaugrott, megragadta a ruháját és visszahúzta őt a peronra. A nő eközben folyamatosan ütlegelte a sértettet. Ekkor a nőt az élettársa megragadta, majd a megállóban várakozó járókelők közvetlen közelében többször erőteljesen meglökte, illetve megrántotta.
Ezt követően az elkövetők testszerte bántalmazni kezdték a sértettet, végül a 43 éves vádlott ököllel, nagy erővel fejen ütötte. A sértett elesett, fejét a peron aszfaltjába ütötte és elvesztette az eszméletét. A vádlottak ezt követően sietve elhagyták a helyszínt.
A járókelők által értesített mentők a néhány perc után eszméletét visszanyerő sértettet kórházba szállították. A sértett súlyos sérülést szenvedett, a támadás módjára és a fejsérülésre figyelemmel azonban fennállt az életveszély bekövetkezésének a reális lehetősége is.
A Fővárosi Főügyészség a 43 éves támadót életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolta meg, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Társai ellen csoportos garázdaság a vád, és végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés az indítvány.
Az ügyészség oldalán videót is talál az esetről.
