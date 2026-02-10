budapestfokozott ellenőrzésrendőrfőkapitány

Ha Budapesten holnap rendőrökbe botlik minden utcasarkon, ne csodálkozzon

Inkább számítson fokozott ellenőrzésre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 18:21
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Budapest rendőrfőkapitánya február 11-én 0 órától február 15-én 20 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest teljes területére – írja a rendőrségi portál. 

Hozzáfűzik, a fokozott ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása. Szerdáról szólva azt is érdemes megemlíteni, hogy négy vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a várható időjárás miatt. 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
