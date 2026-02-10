Budapest rendőrfőkapitánya február 11-én 0 órától február 15-én 20 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest teljes területére – írja a rendőrségi portál.
Ha Budapesten holnap rendőrökbe botlik minden utcasarkon, ne csodálkozzon
Inkább számítson fokozott ellenőrzésre.
Hozzáfűzik, a fokozott ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása. Szerdáról szólva azt is érdemes megemlíteni, hogy négy vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a várható időjárás miatt.
