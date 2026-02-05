takács péterct berendezésmagyar fejlesztésű

Háromfejű magyar óriás vizsgálja a betegeket

A világ élvonalába tartozó géppel a vizsgálati idő akár a felére is csökken, miközben a pontos diagnózis felállításában verhetetlen – közölte Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 05. 8:13
A különleges magyar orvosi berendezés pontos kórképet ad Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Büszkék vagyunk rá, hogy a Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházban világszínvonalú műszer segíti a gyógyítást! – írta közösségi oldalán Takács Péter. 

A gép „szemei” minden irányból egyszerre figyelnek (Forrás: Facebook)

Az egészségügyi államtitkár közölte, a Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházban működő háromfejű óriás, a Mediso AnyScan TRIO nemcsak azért különleges, mert magyar fejlesztés, hanem mert a világ élvonalába tartozik. A kettő helyett három érzékelőfejjel rendelkező készülék nemcsak látványos, de rendkívül hasznos is, hiszen a gép „szemei” minden irányból egyszerre figyelnek. 

A három fejnek köszönhetően 

a vizsgálati idő a felére csökken.

Ami régen húsz perc mozdulatlanságot jelentett, az ezzel a géppel akár tíz perc alatt is elkészülhet, ami hatalmas könnyebbség a fájdalommal küzdő vagy nehezen fekvő betegeknek – tette hozzá Takács Péter.

Az államtitkár hangsúlyozta: a hibrid készülék (SPECT/CT), annak köszönhetően, hogy egyszerre látja a szervek szerkezetét, mint egy röntgen, és a szervek működését, vagyis az anyagcsere folyamatát és az esetleges gyulladás jeleit, 

különösen a szívbetegségek és daganatok pontos diagnosztizálásában verhetetlen. 

Borítókép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház új CT-készülékének átadásán 2025. december 15-én. (Fotó: MTI/Vajda János)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmeleg férfi

„Csak undort ébreszt szűdben a gyönyör”

Bayer Zsolt avatarja

A „chemsex” magától értetődő, teljesen természetes, elfogadott, „nincs itt semmi látnivaló” dolog, legalábbis bizonyos körökben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu