Háromfejű magyar óriás vizsgálja a betegeket

Büszkék vagyunk rá, hogy a Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházban világszínvonalú műszer segíti a gyógyítást! – írta közösségi oldalán Takács Péter.

A gép „szemei” minden irányból egyszerre figyelnek (Forrás: Facebook)

Az egészségügyi államtitkár közölte, a Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházban működő háromfejű óriás, a Mediso AnyScan TRIO nemcsak azért különleges, mert magyar fejlesztés, hanem mert a világ élvonalába tartozik. A kettő helyett három érzékelőfejjel rendelkező készülék nemcsak látványos, de rendkívül hasznos is, hiszen a gép „szemei” minden irányból egyszerre figyelnek.

A három fejnek köszönhetően

a vizsgálati idő a felére csökken.

Ami régen húsz perc mozdulatlanságot jelentett, az ezzel a géppel akár tíz perc alatt is elkészülhet, ami hatalmas könnyebbség a fájdalommal küzdő vagy nehezen fekvő betegeknek – tette hozzá Takács Péter.

Az államtitkár hangsúlyozta: a hibrid készülék (SPECT/CT), annak köszönhetően, hogy egyszerre látja a szervek szerkezetét, mint egy röntgen, és a szervek működését, vagyis az anyagcsere folyamatát és az esetleges gyulladás jeleit,