Orbán Viktor: A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek!

Ne dőljünk be Magyar Péter meséinek – hallható a videóban, amely Orbán Viktor közösségi oldalán jelent meg.
Brüsszel kérésére a tiszások eltörölnék a rezsicsökkentést:
Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug
– mondja Magyar Péter a felvételen.
Mindenben támogatják Ukrajnát:
Támogatja-e ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?
– tették fel a kérdést a tiszások, és választóik több mint fele igennel válaszolt.
Bevezetnék a sorkatonaságot:
A sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. Ha baj van, akkor berántunk mindenkit, azonnal
– mondta egy fórumon Ruszin-Szendi Romulusz.
És aláírták a migrációs paktumot is.
A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek – hangzik el a videó végén.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!