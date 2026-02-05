Orbán Viktor: A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek!

Ne dőljünk be Magyar Péter meséinek – hallható a videóban, amely Orbán Viktor közösségi oldalán jelent meg.

Brüsszel kérésére a tiszások eltörölnék a rezsicsökkentést:

Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug

– mondja Magyar Péter a felvételen.

Mindenben támogatják Ukrajnát:

Támogatja-e ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?

– tették fel a kérdést a tiszások, és választóik több mint fele igennel válaszolt.

Bevezetnék a sorkatonaságot:

A sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. Ha baj van, akkor berántunk mindenkit, azonnal

– mondta egy fórumon Ruszin-Szendi Romulusz.

És aláírták a migrációs paktumot is.

A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek – hangzik el a videó végén.