magyar péterukrajnabrüsszel

Orbán Viktor: A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek!

Ne dőljünk be a meséknek – figyelmeztet közösségi oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 05. 7:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ne dőljünk be Magyar Péter meséinek – hallható a videóban, amely Orbán Viktor közösségi oldalán jelent meg.

Brüsszel kérésére a tiszások eltörölnék a rezsicsökkentést

Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug

 – mondja Magyar Péter a felvételen.

Mindenben támogatják Ukrajnát: 

Támogatja-e ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?

 – tették fel a kérdést a tiszások, és választóik több mint fele igennel válaszolt. 

Bevezetnék a sorkatonaságot

A sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. Ha baj van, akkor berántunk mindenkit, azonnal

 – mondta egy fórumon Ruszin-Szendi Romulusz. 

És aláírták a migrációs paktumot is. 

A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek – hangzik el a videó végén. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmeleg férfi

„Csak undort ébreszt szűdben a gyönyör”

Bayer Zsolt avatarja

A „chemsex” magától értetődő, teljesen természetes, elfogadott, „nincs itt semmi látnivaló” dolog, legalábbis bizonyos körökben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu