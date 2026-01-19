Rendkívüli

Orbán Viktor: Megvannak a szavazóink, mi vagyunk többen! – kövesse nálunk élőben + videó

Így lepleződik le Magyar Péter és embereinek háborúpárti szándéka

Magyar Péter ugyan tagadja a háborúpártiságot, ám a Tisza Párt környékéről több olyan megszólalás látott napvilágot, amely ennek ellentmond. Kéri László főtanácsadó szerint a párt nem kerülheti el az egyértelmű állásfoglalást az ukrán ügyben, amire Menczer Tamás is felhívta a figyelmet. Ruszin-Szendi Romulusz a korábbi nyilatkozataiban a sorkatonaságot is támogatta, és a párizsi csúcstalálkozót a béke irányába tett lépésként értékelte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 9:59
Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz Forrás: AFP
Bár Magyar Péter tagadja háborúpártiságát, mégis időről időre előkerülnek olyan megnyilvánulások a Tisza háza tájáról, amelyek jól bizonyítják, hogy a baloldali párt ugyanúgy menne a háborúpárti, európai fősodorral, ahogy azt a nyugat-európai országok teszik – számolt be a cikkében az Ellenpont.

Magyar Péter emberei háborúpártiságukról tettek tanúbizonyságot
Magyar Péter emberei háborúpártiságukról tettek tanúbizonyságot. Fotó: AFP

 

Magyar Péter főtanácsadója bevallotta, amit mindenki sejtett

Nem véletlenül, nemrég éppen Kéri László, Magyar Péter főtanácsadója vallotta be, hogy a Tisza Párt nem tudja elkerülni, hogy az ukrán ügyben egyértelmű állásfoglalást tegyen, vagyis hogy a háború mellé álljon. Erről Menczer Tamás tett közzé videót a napokban.

 

Ruszin-Szendi Romulusz mindenkit a konfliktusba rángatna

Ennek az irányzatnak legerősebb képviselője Ruszin-Szendi Romulusz, aki korábban gyanús ukrán katonai kapcsolataival kérkedett, majd kifejtette azt is, hogy támogatja a sorkatonasághoz. Úgy fogalmazott, hogy ha baj van, mindenkit be kell rántani”.

Ruszin-Szendi Romulusz néhány napja egy másik háborúpárti videót is közzétett a közösségi oldalán. A Párizsban tartott csúcstalálkozó kapcsán a Tisza tanácsadója és jelöltje arról értekezett, hogy szerinte az összegyűlt háborúpárti vezetők – Németország, Nagy-Britannia és Franciaország – valójában békét akarnak.

Ma nem hivatalos csúcstalálkozót tartanak Párizsban. Az orosz–ukrán háború lezárása miatt. Hiába mondja az Orbán-adminisztráció, hogy csak az Egyesült Államok akarja a békét, és minden európai ország háborúba akar menni. Látszik, hogy ez nem igaz. Közösen keresik a megoldást!

– mondta Ruszin-Szeni Romulusz.

A probléma csak az, hogy ennek a csúcstalálkozónak az eredménye egy háborúpárti döntés lett, amely csak még közelebb hozta Európához a vérfürdőt.

Ugyanis a francia, brit és német vezetők vállalták, hogy fegyveres erőket telepítenek a háborús országba.

 

A Tisza segítségével az ukrán csatlakozást is felgyorsítanák

Korábban cikket írtunk róla, hogy miközben a magyar társadalom kétharmada elutasítja Ukrajna uniós csatlakozását, Brüsszel már kerülőutakat keres a magyar vétó megkerülésére. Kocsis Máté szerint Manfred Weber kijelentései azt mutatják: az uniós elit a Magyar Péter vezette Tisza Párttól várja az akadályok eltüntetését.

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

