Így lepleződik le Magyar Péter és embereinek háborúpárti szándéka

Magyar Péter főtanácsadója bevallotta, amit mindenki sejtett

Nem véletlenül, nemrég éppen Kéri László, Magyar Péter főtanácsadója vallotta be, hogy a Tisza Párt nem tudja elkerülni, hogy az ukrán ügyben egyértelmű állásfoglalást tegyen, vagyis hogy a háború mellé álljon. Erről Menczer Tamás tett közzé videót a napokban.

Ruszin-Szendi Romulusz mindenkit a konfliktusba rángatna

Ennek az irányzatnak legerősebb képviselője Ruszin-Szendi Romulusz, aki korábban gyanús ukrán katonai kapcsolataival kérkedett, majd kifejtette azt is, hogy támogatja a sorkatonasághoz. Úgy fogalmazott, hogy „ha baj van, mindenkit be kell rántani”.

Ruszin-Szendi Romulusz néhány napja egy másik háborúpárti videót is közzétett a közösségi oldalán. A Párizsban tartott csúcstalálkozó kapcsán a Tisza tanácsadója és jelöltje arról értekezett, hogy szerinte az összegyűlt háborúpárti vezetők – Németország, Nagy-Britannia és Franciaország – valójában békét akarnak.