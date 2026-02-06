Kiderült az igazság a Nagykanizsán állítólag fej nélkül megtalált holttest ügyében

Nagykanizsán csütörtökön ismeretlen holttestre bukkantak, az ügy kapcsán számos találgatás látott napvilágot a közösségi médiában és a sajtóban. A rendőrség azonban közölte: a test egy 55 éves helyi férfié, akit a Nagykanizsai Rendőrkapitányság 2025. december 4. óta eltűnés miatt keresett – írta az Origo.hu.

Holttest Nagykanizsán: egy helybeli, 55 éves férfi maradványait találták meg a rendőrök, akit december óta kerestek (képünk csupán illusztráció)

Forrás: Police.hu

Nagykanizsai holttest: vizsgálódnak a hatóságok

Korábban megjelentek olyan értesülések, hogy

a holttest megcsonkítva, fej nélkül került elő, ám a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság péntek reggeli közlése szerint ezt a feltételezést egyértelműen cáfolták.

Arra a kérdésre, hogy hiányzott-e bármelyik testrész a maradványokból, a hatóság egyértelműen azt válaszolta, hogy nem.

A holttest megtalálását követően a rendőrség minden körülményt — beleértve a haláleset pontos okát — közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálódik. Vagyis az elsődleges adatok szerint nem történt gyilkosság.

