Kiderült az igazság a Nagykanizsán állítólag fej nélkül megtalált holttest ügyében

A napokban felkavaró hírek érkeztek a Zala vármegyei településről. A Nagykanizsán állítólag fej nélkül megtalált holttest ügyében a rendőrség megszólalt, és elmondták, mit lehet tudni eddig az esetről.

Munkatársunktól
2026. 02. 06. 16:25
Illusztráció Fotó: Jeremy Clein Forrás: Shutterstock
Nagykanizsán csütörtökön ismeretlen holttestre bukkantak, az ügy kapcsán számos találgatás látott napvilágot a közösségi médiában és a sajtóban. A rendőrség azonban közölte: a test egy 55 éves helyi férfié,  akit a Nagykanizsai Rendőrkapitányság 2025. december 4. óta eltűnés miatt keresett – írta az Origo.hu.

Holttest Nagykanizsán: egy helybeli, 55 éves férfi maradványait találták meg a rendőrök, akit december óta kerestek
Holttest Nagykanizsán: egy helybeli, 55 éves férfi maradványait találták meg a rendőrök, akit december óta kerestek (képünk csupán illusztráció)
Forrás: Police.hu

Nagykanizsai holttest: vizsgálódnak a hatóságok

Korábban megjelentek olyan értesülések, hogy

a holttest megcsonkítva, fej nélkül került elő, ám a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság péntek reggeli közlése szerint ezt a feltételezést egyértelműen cáfolták. 

Arra a kérdésre, hogy hiányzott-e bármelyik testrész a maradványokból, a hatóság egyértelműen azt válaszolta, hogy nem.

A holttest megtalálását követően a rendőrség minden körülményt — beleértve a haláleset pontos okát — közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálódik. Vagyis az elsődleges adatok szerint nem történt gyilkosság.

Januárban a miskolci Sparnál találtak egy holttestet a Szentgyörgy úton lévő buszmegállóban. A rendőrség ez esetben is a lakosság segítségét kérte az azonosításban.

Borítókép: Magyar rendőrautó oldalnézetből (Fotó: Jeremy Clein/Shutterstock)

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

