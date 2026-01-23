Női holttestet találtak a miskolci Fényi Gyula téren található Spar áruháznál, a Szentgyörgy útra néző oldala előtt lévő buszmegállóban – írja a Boon. A nő feltehetően január 16-án halt meg.
Holttestet találtak a buszmegállóban, a miskolci Spar mellett
Különös ismertetőjegye is van.
A holttesten, a jobb alkaron találtak egy tetoválást is, illetve több elváltozást is láttak rajta, amelyek sérülés következményei lehetnek. Ezt a boncolás és a szövettani vizsgálat tisztázza majd. A nő nagyjából 165-170 centiméter magas lehetett, a fogazata hiányos volt, rajta egy fekete kabát volt, szürke pulóver és fekete nadrág bakanccsal. Az esetről részletesebben a Boon cikkében olvashat.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szokatlan barátság a politikában: a Fideszt egykor egyéniben legyőző jobbikos ma már a miniszter barátja
Rig Lajos interjút adott, politikából való visszavonulása óta először.
Végre kisüt a nap, de nem örülhetünk felhőtlenül
Itt a holnapi időjárás.
Orbán Viktor: A kemény tél még nem ért véget, a családok számíthatnak ránk
„A családok számíthatnak ránk” – hangsúlyozta a kormányfő.
Jákli Mónika halálos balesete: egyetlen mozaikdarab hiányzik a tisztánlátáshoz
Türelmet kér a szlovákiai polgárőrség.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szokatlan barátság a politikában: a Fideszt egykor egyéniben legyőző jobbikos ma már a miniszter barátja
Rig Lajos interjút adott, politikából való visszavonulása óta először.
Végre kisüt a nap, de nem örülhetünk felhőtlenül
Itt a holnapi időjárás.
Orbán Viktor: A kemény tél még nem ért véget, a családok számíthatnak ránk
„A családok számíthatnak ránk” – hangsúlyozta a kormányfő.
Jákli Mónika halálos balesete: egyetlen mozaikdarab hiányzik a tisztánlátáshoz
Türelmet kér a szlovákiai polgárőrség.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!