Holttestet találtak a buszmegállóban, a miskolci Spar mellett

A holttesten, a jobb alkaron találtak egy tetoválást is, illetve több elváltozást is láttak rajta, amelyek sérülés következményei lehetnek. Ezt a boncolás és a szövettani vizsgálat tisztázza majd. A nő nagyjából 165-170 centiméter magas lehetett, a fogazata hiányos volt, rajta egy fekete kabát volt, szürke pulóver és fekete nadrág bakanccsal. Az esetről részletesebben a Boon cikkében olvashat.